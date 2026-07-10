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法國在2026世界盃8強賽以2：0擊敗摩洛哥，連續3屆闖進4強，不過比賽尾聲卻讓球迷捏了一把冷汗。當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）因腳踝出現不適提前退場，引發外界擔心是否會影響接下來的4強戰。不過法國主帥德尚（Didier Deschamps）與姆巴佩賽後雙雙出面報平安，強調傷勢並無大礙。此外，贏球後姆巴佩蹦蹦跳跳、大肆慶祝的畫面，看似腳踝並無大礙，讓球迷全鬆了口氣。姆巴佩此役依舊扮演法國的進攻核心，不僅攻進打破僵局的關鍵進球，還送出助攻，率隊以2：0淘汰摩洛哥，成功挺進準決賽。不過他在下半場第77分鐘被提前換下場，讓不少球迷擔憂是否出現傷勢。賽後總教練德尚證實，姆巴佩是在比賽中腳踝受到碰撞，之後感到些許不適，加上出現抽筋狀況，因此決定提前將他換下。他表示：「姆巴佩的腳踝有點疼痛，也有一些抽筋，所以我們選擇保護他。不過沒有太大的問題，他的狀況沒有令人擔心。」姆巴佩本人也親自說明傷勢，強調只是腳踝被撞了一下，「我沒事，只是腳踝受到碰撞，有點痛，但沒有問題。」他透露，當時比賽已經進入最後15分鐘，教練認為由馬泰塔（Jean-Philippe Mateta）上場更適合比賽需求，因此做出換人調整，而馬泰塔上場後也差點取得進球。讓法國球迷徹底鬆一口氣的是，比賽結束後，姆巴佩不僅能完全不需要攙扶地自力行走，更興奮地與隊友走向球門後方的法國死忠球迷看台致意。心情大好的他甚至在看台前一邊跳舞一邊「蹦蹦跳跳」，宣洩連續三屆挺進4強的喜悅，絲毫看不出腳踝傷勢有任何大礙。對於法國隊再度邁過一個艱難台階、殺進最終四強，德尚驕傲地表示：「連續三次進入四強，這看起來水到渠成，但要在世界盃真正做到卻非常困難，這意味著我們法國隊還在這裡。」隨著4強門票到手，姆巴佩也在個人社群上慶祝進球，並對接下來的硬仗展現高度自律：「進不進球不重要，重要的是我們絕對不能鬆懈。接下來的奪冠之路只會更艱難，我們會利用這幾天好好恢復身體，迎接下一個對手。」