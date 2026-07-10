我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧自拍照中，拍到後方的排隊結帳人潮。（圖／李多慧Threads@le_dahye）

巴威颱風暴風圈預計在今（10）日觸陸，北北基桃都宣布停班停課，人在台灣的韓籍啦啦隊女神李多慧昨日深夜就發文，表示自己到賣場想採購防颱糧食，結果被人潮嚇到，直呼「排隊的人也太多了吧」，最後她只跟自己代言的商品拍照，就決定返家。李多慧還訝異反問粉絲：「大家到底都是怎麼有耐心排隊的啊…真的太厲害了」。李多慧昨日深夜11點多在Threads發文：「明天有颱風，所以我跑來買防颱糧食了…結果排隊的人也太多了吧，最後我只跟李多慧（代言商品）拍了張照片就回家了。」只見李多慧分享的現場照，她出現在最近剛改名的連鎖大賣場「萬家福」，搭手扶梯時遠遠就看到大量排隊結帳人潮，所以她最後沒有買東西，只跟自己代言的商品拍了合照後就返家。李多慧還因此驚訝反問粉絲：「大家到底都是怎麼有耐心排隊的啊…真的太厲害了！」讓粉絲全笑翻，貼文吸引1.6萬人觀看，大家也紛紛開玩笑留言：「台灣人就算不知道在賣什麼也是先排再說」、「你再待下去就變成『見面慧』了」、「台灣人就是喜歡排隊，2天颱風假買1個禮拜的糧食」、「多慧～明天在家好好休息，颱風天不要亂跑」。而李多慧在照片中也有拍到自己的打扮，只見她身穿黑色運動外套，頭戴藍色洋基棒球帽，全身上下包緊緊，只有眼睛露在外面，就是為了掩人耳目，深怕被粉絲認出來包圍，這個打扮也讓網友笑翻。