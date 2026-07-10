中央氣象署今（10）日上午5時30分發布海上陸上颱風警報，氣象專家吳德榮表示，巴威颱風雖然略微減弱，但仍維持「大型中颱」規模，民眾須慎防「致災性」降雨與「破壞性」強風。
大型中颱環流廣 慎防致災性豪雨、破壞性強風
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今（10）日清晨觀測資料顯示，巴威已無清晰的颱風眼，但環流大、依然是「大型中颱」。
最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天（10日、11日）受中颱巴威侵襲；今天各地風雨逐漸增強、愈晚愈大，明日周六則是風狂雨驟，中部以北及各山區慎防「破壞性」強風，並嚴防「致災性」大量降雨。周六晚起台灣本島風雨逐漸減小，馬祖要到周日白天才脫離。
不只有風雨！高溫焚風、巨浪同步來襲
吳德榮提到，今（10）日各地氣溫北部24至32度、中部24至34度、南部23至36度、東部22至36度。
中央氣象署10日凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，巴威今（10）日續向西北進行，明（11）日中心通過石垣島附近、進入北部海面，明日午夜前後再登陸浙江、福建交界處，路徑不確定性範圍大幅縮小。
巴威因沿途海溫略降、緩慢減弱中，今日仍維持「大型中颱」，周六起因台灣地形破壞、強度持續減弱。下周（7月12日至19日）巴威已遠離、但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。
氣象署05:30發陸警！新北、宜蘭、花蓮列首波警戒
中央氣象署今（10）日上午5時30分已發布陸上警報，首波警戒範圍包含「新北、宜蘭、花蓮」。巴威目前距離台灣約750公里，以每小時22轉26公里，朝西北加速前進。
近中心最大風速每秒45公尺（約14級風），瞬間最大陣風達每秒55公尺（約16級風），七級風暴風半徑達380公里，環流範圍相當廣大。
7月10日周五：北部、東北部清晨起有間歇陣雨，愈晚風雨愈明顯，有局部大雨或豪雨機率。
7月11日周六：風雨最猛烈的時間點！北部、東北部及中部山區恐出現「豪雨以上」等級的極端降雨，全台各地皆有大雨或豪雨發生機率。
7月12日周日：本島風雨自周六晚間起逐漸減小，馬祖地區需等到周日白天方能脫離影響。
資料來源：中央氣象署、氣象專家吳德榮
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今（10）日清晨觀測資料顯示，巴威已無清晰的颱風眼，但環流大、依然是「大型中颱」。
最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天（10日、11日）受中颱巴威侵襲；今天各地風雨逐漸增強、愈晚愈大，明日周六則是風狂雨驟，中部以北及各山區慎防「破壞性」強風，並嚴防「致災性」大量降雨。周六晚起台灣本島風雨逐漸減小，馬祖要到周日白天才脫離。
吳德榮提到，今（10）日各地氣溫北部24至32度、中部24至34度、南部23至36度、東部22至36度。
中央氣象署10日凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，巴威今（10）日續向西北進行，明（11）日中心通過石垣島附近、進入北部海面，明日午夜前後再登陸浙江、福建交界處，路徑不確定性範圍大幅縮小。
巴威因沿途海溫略降、緩慢減弱中，今日仍維持「大型中颱」，周六起因台灣地形破壞、強度持續減弱。下周（7月12日至19日）巴威已遠離、但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。
中央氣象署今（10）日上午5時30分已發布陸上警報，首波警戒範圍包含「新北、宜蘭、花蓮」。巴威目前距離台灣約750公里，以每小時22轉26公里，朝西北加速前進。
近中心最大風速每秒45公尺（約14級風），瞬間最大陣風達每秒55公尺（約16級風），七級風暴風半徑達380公里，環流範圍相當廣大。
7月10日周五：北部、東北部清晨起有間歇陣雨，愈晚風雨愈明顯，有局部大雨或豪雨機率。
7月11日周六：風雨最猛烈的時間點！北部、東北部及中部山區恐出現「豪雨以上」等級的極端降雨，全台各地皆有大雨或豪雨發生機率。
7月12日周日：本島風雨自周六晚間起逐漸減小，馬祖地區需等到周日白天方能脫離影響。
資料來源：中央氣象署、氣象專家吳德榮