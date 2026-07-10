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北北基桃因應巴威颱風來襲，宣布今（10）日全面停班停課，但台北101昨晚卻遲遲沒公告是否暫停營業，讓員工相當憂心，直接在社群喊話董事長賈永婕：「我們真的不是想偷懶，只是想平平安安地回家，也希望颱風過後，還能健健康康地回到工作崗位，繼續為101服務。」而101臉書最終才在昨日晚間10點41分發文，宣布今日暫停營業1天。昨晚8點北北基桃宣布停班停課後，台北101遲遲未出面表態，一名員工因此在Threads寫下長文，呼籲賈永婕讓101暫停營業1天：「懇請董事長站在第一線員工的角度想一想，當政府都已經宣布停班停課時，是否也能讓百貨員工一起放假，把生命安全放在營業之前。」員工無奈表示：「我們不是不願意工作，而是真的害怕。如果為了這一天的薪水，卻要拿自己的生命安全去冒險，真的讓人很無助。」員工強調只是想躲過風雨，平平安安的回家。該篇貼文曝光後，獲得42萬次瀏覽、8千多人按讚，但賈永婕遲遲未回應。一直到昨日深夜10點41分，台北101臉書粉專才終於發文，宣布暫停營業：「因應巴威颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年7月10日（五）暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。」這項決定讓民眾讚爆，員工也感謝101的配合。