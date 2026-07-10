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這次關鍵判罰出現在上半場第25分鐘，法國快速反擊，由杜埃（Désiré Doué）抄截成功後串連奧利塞（Michael Olise）與姆巴佩，後者切入禁區時遭摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）鏟倒，主裁判特略（Facundo Tello）第一時間判罰12碼。
由於摩洛哥球員提出抗議，VAR介入確認，加上裁判處理球員提前進入禁區等程序，從判罰到真正開踢歷時超過3分鐘，讓現場氣氛愈發緊繃。面對全場震耳欲聾的噓聲，姆巴佩以招牌節奏助跑後起腳，但布努完全沒有被法國頭號球星的氣勢影響，成功判斷方向將球撲出，瞬間引爆全場摩洛哥球迷歡呼。
「世界級門將不是靠猜」 布馮點出布努成功關鍵
這球神撲隨即引發足壇轟動，義大利一代傳奇門神布馮更給予布努最高規格的讚譽：「這一撲遠不只是擋下一顆點球那麼簡單，它是一瞬間改變了整座體育場情感的魔幻時刻。當你站在距離姆巴佩只有12碼的地方，你知道所有的勝率都是對你不利的，因為他是世界足壇最冷靜的終結者之一。但布努從頭到尾沒有露出一絲一毫的畏懼。」
布馮進一步分析，最令他讚嘆的不是撲球的動作，而是起腳前的那幾分鐘：「布努的肢體語言無比平靜，他的眼睛從來沒有離開過姆巴佩。他沒有盲目去『猜』方向，而是等待最完美的時機才做出反應，這就是頂級門將與世界級門將的差距。偉大的守門員不只靠本能反應，他們會『閱讀』人心。」
布馮強調，這記神撲對摩洛哥的價值遠大於帳面上的比分，它賦予了場上所有球員與頂級強權抗衡的絕對自信，讓後衛們的腰桿挺得更直，也讓法國隊意識到這是一場真正的硬仗，「許多年後，人們可能會忘記數據，但一定會記住布努挺直身軀、拒絕世界超級巨星的經典畫面。」
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