颱風巴威（Bavi）正持續朝台灣與中國東南沿海逼近，雖然強度略有減弱，但因其範圍廣大，加上長時間在溫暖海域發展，有外媒引述氣象專家警告，巴威不排除成為近年最具破壞力的颱風之一。
根據《路透社》報導，巴威颱風持續進逼之際，中國南方的救援人員，仍在為稍早第10號颱風「梅莎」（中國譯為美莎克）造成的災損善後，據悉梅莎在當地已造成至少39人死亡。
《路透社》觀察到，台灣東北部的宜蘭蘇澳，數百艘漁船正擠進港口，躲避即將到來的巴威颱風。1名陳姓船長告訴《路透社》，不要被颱風來襲前，風和日麗的天氣迷惑，這樣的風暴反而可能會更可怕。
報導也引述台灣中央氣象署預報員說法，近年像巴威這種規模的颱風比較罕見，是1987年以來，襲擊台灣、規模最大的風暴。受到颱風影響，桃園國際機場已取消週六所有航班。
倫敦帝國學院（Imperial College London）的氣象研究員馮向波（音譯）指出，巴威在廣闊的太平洋上空持續增強了很長時間，並從溫暖的海洋吸收能量，累積大量水氣，一旦登陸或接近沿海地區，造成的破壞可能是災難性的，任何路徑的微小變化都可能產生重大影響。
原文連結：China, Taiwan brace for Typhoon Bavi, possibly the most powerful storm in years
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《路透社》觀察到，台灣東北部的宜蘭蘇澳，數百艘漁船正擠進港口，躲避即將到來的巴威颱風。1名陳姓船長告訴《路透社》，不要被颱風來襲前，風和日麗的天氣迷惑，這樣的風暴反而可能會更可怕。
報導也引述台灣中央氣象署預報員說法，近年像巴威這種規模的颱風比較罕見，是1987年以來，襲擊台灣、規模最大的風暴。受到颱風影響，桃園國際機場已取消週六所有航班。
倫敦帝國學院（Imperial College London）的氣象研究員馮向波（音譯）指出，巴威在廣闊的太平洋上空持續增強了很長時間，並從溫暖的海洋吸收能量，累積大量水氣，一旦登陸或接近沿海地區，造成的破壞可能是災難性的，任何路徑的微小變化都可能產生重大影響。
原文連結：China, Taiwan brace for Typhoon Bavi, possibly the most powerful storm in years
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