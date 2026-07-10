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53歲女星陸元琪是已故音樂人袁惟仁的前妻，她近日坦言健康亮紅燈，視力變得越來越差，有時甚至嚴重到看不見迎面而來朝她打招呼的人。身邊好友因此看不下，帶她去看醫生，檢查過後才知道，她雙眼都有不規則白內障，後續將分開動2次手術治療。陸元琪近日在臉書發文，坦言自己視力越來越差，好友看不下去，直接衝到她家帶她去做身體檢查，怎料第一關就卡關，「檢查出來…我兩邊的眼睛都有不規則白內障，難怪我畏光很嚴重。」陸元琪表示，自己已被安排在下週以及下下週動手術，左右眼分開做，才不會影響日常生活。而這雖然不是大手術，陸元琪還是有點緊張，直呼「我還是怕怕的」，接著又要粉絲不用擔心她，2次手術都會有人陪她去動刀。陸元琪也分享，自己之前去上節目《女人我最大》時，命理風水師湯鎮瑋有提醒她：「下半年度拜託把身體顧好」，她說自己有開始做到了，也承諾粉絲就算生病，還是不用暫停團購事業，因為停止工作她會覺得全身發癢，很顯然是工作狂。