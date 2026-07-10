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法國本屆賽事至今6戰全勝，狂轟16球僅失2球

姆巴佩與登貝萊成為繼2002年巴西傳奇組合羅納度（Ronaldo）與里瓦爾多（Rivaldo）之後，首對在單屆世界盃雙雙攻入5球以上的隊友

▲姆巴佩與登貝萊成為繼2002年巴西傳奇組合羅納度（Ronaldo）與里瓦爾多（Rivaldo）之後，首對在單屆世界盃雙雙攻入5球以上的隊友。（圖／取自FIFA X）

埃梅里、巴爾科拉、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）與古斯托（Malo Gusto）

埃梅里被譽為法國足壇的頂級中場神童

巴爾科拉則是一名極具爆發力的邊鋒

29歲馬特塔（Jean-Philippe Mateta），則是一名體格強悍的禁區殺手

在最近3屆世界盃中，全世界只有9個國家的「全隊總進球數」超過姆巴佩個人的20球

▲法國隊在2026世界盃8強賽以2：0輕取摩洛哥，姆巴佩獲選為本場最佳球員。（圖／取自FIFA World Cup X）

為了避人耳目，這架飛機甚至沒有降落，而是一直在天上盤旋

法國隊目前在世界盃常規時間內已保持10場不敗（9勝1平）

2026美加墨世界盃8強賽，法國以2：0兵不血刃地擊退摩洛哥。這場勝利不僅讓法國成為史上第3支連續3屆挺進4強的隊伍（繼巴西與德國之後），更向全世界展示了這支球隊深不可測的恐怖實力。中場大將拉比奧（Adrien Rabiot）賽後的一席話展現了這種自信：「當我們把球權交給他們時，我們感覺到摩洛哥並不構成威脅。對這支球隊沒什麼好害怕的。」當你看到埃梅里（Warren Zaire-Emery）、巴爾科拉（Bradley Barcola）在垃圾時間從板凳席走出來時，當下就能明白這支球隊為何是冠軍大熱門。主帥德尚（Didier Deschamps）頂著波士頓的豔陽，穿著全套西裝從容指揮了90分鐘，他連外套都不用脫的餘裕，正是來自於場上無懈可擊的陣容配置。，這絕對要歸功於前場三叉戟的統治級表現。經歷6場比賽的洗禮後，這三人的數據堪稱奢華：姆巴佩（Kylian Mbappe）：8球3助攻登貝萊（Ousmane Dembele）：5球2助攻奧利塞（Michael Olise）：5助攻。順帶一提，當年的巴西最終捧起了大力神盃。此外，隱藏在兩位射手背後的奧利塞同樣功不可沒，他在這場比賽中展現了驚人的盤帶與推進能力，是串聯這條致命攻擊線的無名英雄。如果先發陣容已經讓對手窒息，那麼法國隊的替補席則堪稱豪華。在比賽尾聲，當法國在2：0領先、勝局底定時，德尚換上的替補球員是誰？他們是年僅20歲的埃梅里與23歲的巴爾科拉目前皆效力於法甲豪門巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）。，以超乎年齡的球商、強悍的身體對抗與中場覆蓋能力著稱，早早就確立了俱樂部的主力位置；，憑藉犀利的盤帶突破與無球前插能力，是撕裂對手防線的危險武器。而效力於英超切爾西（Chelsea）的古斯托（Malo Gusto），憑藉驚人的速度與攻守兼備的特質，已在競爭激烈的英超賽場站穩先發右後衛的席次。至於效力於英超水晶宮（Crystal Palace）的。他不僅擁有出色的背身拿球與前場支點能力，近年在英超賽場的進球效率更是屢創新高，是極具威脅的得分兵器。這四位在各自職業俱樂部呼風喚雨的頂級戰力，在人才濟濟的法國國家隊中卻只能在比賽尾聲替補登場，完美詮釋了何謂「奢侈的煩惱」。對於世界上其他任何一支國家隊來說，這些名字絕對都是雷打不動的先發主力，但他們在法國隊卻只能在最後十幾分鐘上場消耗時間。這種讓人感到「不公平」的板凳深度，讓對手即使熬過了上半場的狂轟猛炸，也無法在下半場得到任何喘息空間。談到這支法國隊，絕對無法繞開姆巴佩這個名字。在擊敗摩洛哥後，他達成了世界盃生涯20場攻入20球的偉大壯舉。這項數據到底有多誇張？。只要姆巴佩在世界盃進球，法國隊的戰績是可怕的11勝1平。自1966年以來，姆巴佩每90分鐘參與製造1.36球，歷史上僅次於穆勒（Gerd Muller）的1.39球與比利（Pele）的1.38球。關於這位法國一哥的魅力，即將接手德國國家隊的名帥克洛普（Jurgen Klopp）近日在節目上分享了一則趣事。當年為了爭取姆巴佩加盟利物浦，克洛普與團隊不僅親自飛到尼斯，還包下一架擁有5個房間的超級豪華私人飛機接送姆巴佩全家。，讓他們在空中享受頂級大餐兼談判。儘管最終未能如願——姆巴佩去了PSG——但也足見其「得姆巴佩者得天下」的無上價值。，並在近期各項正式比賽拉出8連勝，創下自2004年以來隊史最長連勝紀錄。就連法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也難掩驕傲，公開發文讚揚球隊的瀟灑與兄弟情誼。這支法國隊擁有歷史級別的超級巨星、兼具創造力與終結能力的前場三叉戟、無懈可擊的後防線（首度在世界盃連續3場零封），以及足以傲視群雄的板凳深度。面對如此恐怖的高盧雄雞，這屆大力神盃的最終歸屬，或許早已寫好了結局。