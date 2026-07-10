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巴威颱風「眼牆置換不順變身失敗」！強度大幅減弱暴風圈仍超肥

直到再也撐不住中層垂直風切，加上乾空氣的溢入，最終內外眼牆同時消散

來到台灣附近時預估仍是一個有350公里左右半徑的龐然大物。

▲吳聖宇說明，巴威昨天開始準備進入第三度眼牆置換，但過程並不順利，讓颱風始終維持雙眼結構，導致強度持續下降。（圖/吳聖宇臉書）

巴威颱風各國路徑仍不一致！10級暴風圈恐掃台灣「北北基宜地區」

各國氣象單位的主觀路徑預報則是位於2模式之間，普遍有緩慢向北微調的現象，但目前還沒有完全一致。

7級風暴風圈將掃過嘉義以北、台東以北區域，10級風暴風圈的邊緣也將經過雙北、基隆北海岸、宜蘭北部一帶，影響的範圍依然很廣。

▲巴威颱風目前各國路徑預測還沒有一致，目前以通過台灣東北部、北部海面為最主要預估路徑。（圖/NCDR）

巴威颱風影響還是有變數！結構重返巔峰、路徑都要注意