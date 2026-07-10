巴威颱風步步進逼台灣，根據中央氣象署最新觀測，巴威雖然稍微減弱，但仍然是中颱上限、暴風半徑380公里的「超肥巨獸」颱風。氣象職人吳聖宇就表示，巴威因為第三度眼牆置換過程不順利，強度明顯減弱，且下降幅度超過模式預期，路徑上目前預估北偏，但還是有可能受到高壓、台灣地形之間互動影響有所改變，10級暴風圈邊緣很可能掃過台灣北北基宜一帶，民眾要特別留意。
巴威颱風「眼牆置換不順變身失敗」！強度大幅減弱暴風圈仍超肥
吳聖宇說明，巴威昨天開始準備進入第三度眼牆置換，但過程並不順利，讓颱風始終維持雙眼結構，導致強度持續下降，直到再也撐不住中層垂直風切，加上乾空氣的溢入，最終內外眼牆同時消散，是颱風雙眼置換過程中少見的個案。
吳聖宇提到，因為眼牆置換失敗，使得巴威颱風強度難以維持，出現明顯減弱現象，中心風速一下子就降到強颱最下限門檻每秒51公尺，下降幅度超出模式預期。不過其暴風半徑仍然很大，持續維持380公里，如果颱風結構始終沒有改善，強度還有持續減弱的趨勢，不過其範圍縮小幅度相對不明顯，來到台灣附近時預估仍是一個有350公里左右半徑的龐然大物。
巴威颱風各國路徑仍不一致！10級暴風圈恐掃台灣「北北基宜地區」
吳聖宇說，目前巴威颱風路徑仍然是繼續指向台灣東北部、北部海面的熱區；傳統物理模式仍相對偏西、偏南，比較接近台灣北海岸近海；AI修正模式偏北、偏東，已經來到東海南部一帶通過；各國氣象單位的主觀路徑預報則是位於2模式之間，普遍有緩慢向北微調的現象，但目前還沒有完全一致。
吳聖宇表示，依照目前氣象署預報，巴威暴風圈邊緣仍將在今天深夜開始接觸宜花沿海陸地，颱風中心會在周六（11日）白天經過台灣東北部、北部海面，7級風暴風圈將掃過嘉義以北、台東以北區域，10級風暴風圈的邊緣也將經過雙北、基隆北海岸、宜蘭北部一帶，影響的範圍依然很廣。
巴威颱風影響還是有變數！結構重返巔峰、路徑都要注意
吳聖宇提醒，現在還有3點值得注意，第一，巴威是否來得及在接近台灣之前挽救目前嚴重不對稱的結構；第二，高壓今天有西伸趨勢，加上颱風強度下降的幅度過大，大於模式的預估，對路徑變化影響仍值得觀察；第三，明天上午颱風中心來到台灣東北部海面時，跟台灣地形之間是否還會產生互動的情況。請民眾一定要及早做好防颱準備，不可輕忽颱風所帶來的威脅。
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吳聖宇說明，巴威昨天開始準備進入第三度眼牆置換，但過程並不順利，讓颱風始終維持雙眼結構，導致強度持續下降，直到再也撐不住中層垂直風切，加上乾空氣的溢入，最終內外眼牆同時消散，是颱風雙眼置換過程中少見的個案。
吳聖宇提到，因為眼牆置換失敗，使得巴威颱風強度難以維持，出現明顯減弱現象，中心風速一下子就降到強颱最下限門檻每秒51公尺，下降幅度超出模式預期。不過其暴風半徑仍然很大，持續維持380公里，如果颱風結構始終沒有改善，強度還有持續減弱的趨勢，不過其範圍縮小幅度相對不明顯，來到台灣附近時預估仍是一個有350公里左右半徑的龐然大物。
吳聖宇說，目前巴威颱風路徑仍然是繼續指向台灣東北部、北部海面的熱區；傳統物理模式仍相對偏西、偏南，比較接近台灣北海岸近海；AI修正模式偏北、偏東，已經來到東海南部一帶通過；各國氣象單位的主觀路徑預報則是位於2模式之間，普遍有緩慢向北微調的現象，但目前還沒有完全一致。
吳聖宇表示，依照目前氣象署預報，巴威暴風圈邊緣仍將在今天深夜開始接觸宜花沿海陸地，颱風中心會在周六（11日）白天經過台灣東北部、北部海面，7級風暴風圈將掃過嘉義以北、台東以北區域，10級風暴風圈的邊緣也將經過雙北、基隆北海岸、宜蘭北部一帶，影響的範圍依然很廣。
吳聖宇提醒，現在還有3點值得注意，第一，巴威是否來得及在接近台灣之前挽救目前嚴重不對稱的結構；第二，高壓今天有西伸趨勢，加上颱風強度下降的幅度過大，大於模式的預估，對路徑變化影響仍值得觀察；第三，明天上午颱風中心來到台灣東北部海面時，跟台灣地形之間是否還會產生互動的情況。請民眾一定要及早做好防颱準備，不可輕忽颱風所帶來的威脅。
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