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2026年世界盃8強淘汰賽率先上演法摩大戰，法國隊最終以2：0力克摩洛哥挺進4強。然而在上半場，法國頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）親自操刀12碼罰球，未料卻罕見遭到摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出，無緣在上半場首開紀錄。賽後，這記罰丟的點球讓曼聯傳奇球星基恩（Roy Keane）在節目上直言，整個判罰與等待流程對姆巴佩來說「簡直是不公平的折磨」。比賽上半場，姆巴佩在禁區內遭到摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）放倒，阿根廷籍主裁判法昆多・特略（Facundo Tello）第一時間判罰12碼。不過隨後VAR進行長時間檢視，加上主裁要求重新確認罰球程序與皮球位置，從判罰到真正起腳，姆巴佩足足等待了3分12秒。經過漫長等待後，姆巴佩最終選擇停頓助跑後射門，但球路遭摩洛哥門神布努（Yassine Bounou）成功預判撲出，讓法國錯失率先擴大領先的機會。針對這次罰球還必須等待3分鐘，擔任《ITV》球評的基恩直言：「這真的不公平。等待超過3分鐘，即使他們都是世界級球員，這依然是不公平的，因為12碼本來就是承受巨大壓力的一刻。」基恩進一步表示：「為什麼他必須等3分鐘？這些球員雖然心理素質很好，但等待越久，對主罰者越不利。」同場擔任球評的兵工廠名宿萊特（Ian Wright）也認同基恩的看法，他認為等待時間愈長，球員腦中反而會出現更多雜念。萊特表示：「這一定會造成影響。你等得越久，就越容易開始懷疑自己到底要怎麼踢。現在很多球員採用停頓式助跑，門將也越來越懂得如何應對。」基恩最後強調，對前鋒而言，等待時間就是最大的敵人，「時間拖得越久，就等於把優勢重新交回門將，以及犯規的一方，這不是一件合理的事。」儘管錯失12碼，姆巴佩並沒有因此受到影響。下半場他迅速完成自我救贖，先以一記精彩遠射打破僵局，攻進個人在世界盃生涯第20球，隨後又送出助攻，幫助登貝萊（Ousmane Dembélé）鎖定勝局，率領法國以2：0擊敗摩洛哥，連續3屆世界盃挺進4強，也持續朝衛冕目標邁進。