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2026年美加墨世界盃16強賽事中，英格蘭以3比2驚險擊退墨西哥挺進8強，但陣中後衛賈雷爾·寬薩（Jarell Quansah）在比賽中領到一張直接紅牌。國際足總（FIFA）隨後裁定，寬薩的行為構成「嚴重犯規」，將被處以兩場禁賽。這意味著寬薩將缺席下一場對陣挪威的8強賽，甚至如果英格蘭晉級，他也將錯失對陣阿根廷或瑞士的四強，直到決賽才有可能解禁歸隊。這起事件發生在英墨之戰的第54分鐘，寬薩在一次滑鏟中，鞋釘踩到了墨西哥球員加利亞多（Jesus Gallardo）的小腿。主裁判原先並未判罰，但經過影像輔助裁判（VAR）的介入與審視後，最終直接出示紅牌將寬薩驅逐出場。FIFA紀律委員會隨後認定，寬薩的動作違反了《FIFA行為準則》第14條的「嚴重犯規」，因此將標準的一場禁賽加重為兩場。然而，這項判決卻引發了英格蘭陣營的強烈不滿。據《Sky Sports News》足球記者多賽特（Rob Dorsett）透露，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）對此感到非常憤怒。圖赫爾不滿的關鍵在於VAR的呈現方式。當主裁判被呼叫到場邊觀看VAR螢幕時，畫面上直接顯示的是寬薩鞋釘接觸對手小腿的「靜態停格畫面」，而非完整呈現事件發生經過的「動態影像」。英格蘭方面認為，動態影像能清楚證明寬薩是先碰觸到球的。儘管足球規則明定，只要嚴重危及對手安全，即便先碰到球也應判紅牌，但圖赫爾認為裁判在做出決定前，並未將任何減輕判罰的因素考量進去。由於世界盃期間不允許對紅牌提出上訴，英格蘭足總只能向FIFA表達強烈抗議，但最終仍無法改變禁賽兩場的裁決。這起禁賽風波也再次挑起了外界對FIFA執法標準不一的質疑。此前，美國隊前鋒巴洛貢（Florian Balogun）在對陣波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中同樣被紅牌罰下。但據傳在美國總統川普（Donald Trump）的施壓下，FIFA竟然給予巴洛貢「緩刑12個月」的處分，讓他得以在隨後對陣比利時的比賽中上場。對於這種明顯的雙重標準，英格蘭前鋒薩卡（Bukayo Saka）在受訪時難掩失望：「我剛得知這個消息，這非常令人沮喪，但這就是現狀。我們必須面對並適應它。」當被問及巴洛貢的「緩刑」案例時，薩卡則謹慎回應：「我無可奉告，那是FIFA的決定。我們只能專注於自己，準備好下一場比賽。」寬薩的禁賽讓英格蘭的後防線，特別是「右後衛」位置拉響了嚴重的警報。里斯·詹姆斯（Reece James）自小組賽對陣迦納拉傷大腿後，至今仍未康復。迪奧普·斯賓塞（Djed Spence）本身也有傷在身，在對陣墨西哥的比賽中僅能勉強替補上陣。面對右後衛的極度匱乏，圖赫爾可能被迫將主力中後衛孔薩（Ezri Konsa）移往右路支援。然而，英格蘭在8強賽將迎戰由「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊，面對這位足壇身體對抗能力最強的前鋒，隨意更動中後衛防線無疑是兵行險著。英格蘭如何克服後防人力短缺的危機，將成為晉級4強的最大關鍵。