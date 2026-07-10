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2026美加墨世界盃8強賽，法國隊以2：0完勝摩洛哥，毫無懸念地搶下4強門票。這場比賽不僅是法國連續三屆挺進世界盃準決賽的實力展現，更為接下來準備挑戰「高盧雄雞」的球隊（西班牙或比利時）上了一堂殘酷的戰術課：面對這支天賦異稟且極具深度的法國隊，採取消極退守、伺機反擊的策略，幾乎等同於慢性自殺。儘管賽後數據顯示，摩洛哥在整場比賽的控球率甚至略高於法國，但實際觀看比賽的內容完全不同，法國隊一直掌握著主動權。從射門數與預期進球值（xG）來看，雙方存在著巨大的實力鴻溝。最能說明這場比賽的數據，出現在上半場：法國隊狂轟13次射門，而摩洛哥僅有可憐的1次。自1966年有詳細數據統計以來，世界盃淘汰賽歷史上只有一場比賽的上半場射門差距比這場更大——1994年準決賽，巴西對陣瑞典的上半場射門比為17：1（該屆巴西最終奪冠）。《The Athletic》指出，如果這場比賽能給其他球隊帶來什麼啟示，那就是：「保持被動、指望靠著防守反擊來擊潰法國，是毫無好處的策略。」對於外界質疑摩洛哥為何選擇「回收防守」，摩洛哥主帥瓦赫比（Mohamed Ouahbi）在賽後受訪時無奈地吐露了真相：「我一直說，我們從來不會主動決定防線的高低，」瓦赫比解釋道：「是法國隊用他們的控球能力與邊路優勢，迫使我們不得不退守。每一次他們從邊路持球內切，都逼得我們只能把防線收得更深。所以，這並非完全是我們的主觀意願。」瓦赫比也大力讚揚了法國隊的恐怖之處，認為他們不僅擁有技術，更具備職業態度：「他們是一支充滿天賦的球隊，但更重要的是『他們願意跑動』。天賦加上勤勉的跑動，讓他們成為一支真正堅不可摧的球隊。」不僅戰術佈局令人絕望，法國陣中的超級王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）也持續在改寫歷史，本場貢獻1進球1助攻後，姆巴佩本屆累積8球3助攻（2022年為8球2助攻），成為自1966年以來，首位在兩屆不同的世界盃中，皆參與製造至少10個進球的球員。另外，姆巴佩以27歲又201天之姿，打破波蘭傳奇名將茲穆達（Wladyslaw Zmuda）的紀錄，成為世界盃史上最年輕達成20場出賽的球員。這是他生涯第7次在世界盃為球隊首開紀錄，歷史上僅次於梅西（Lionel Messi）的11次。法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後滿意地表示，球隊已經跨越了一道重大障礙；而姆巴佩則展現了極強的企圖心：「我們現在在準決賽，我們非常開心，但還有很長的路要走。我們知道接下來的挑戰會更加艱難，但我們已經準備好面對任何事情。」