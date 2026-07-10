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提前準備部分：

颱風來襲前後

巴威颱風直逼台灣東北部海面，日本沖繩地區，尤其是宮古群島、八重山群島、尖閣諸島恐將受到劇烈衝擊，有當地媒體直言，已經好幾年沒遇到這種強度的颱風，沖繩縣知事玉城丹尼呼籲居民，務必在颱風來襲前做好防災準備，並示警房屋倒塌、毀損的風險。根據《琉球新報》報導，9號颱風（巴威）預計將於10日晚間開始為宮古島、石垣島、與那國島帶來強風豪雨，是該地區自2015年以來，首次遭遇最大風速超過50公尺／秒的颱風。當地氣象台在9日舉行的記者會上坦言，近年還沒有遇到如此強勁的颱風，提醒大家做好準備。有鑑於巴威颱風將於10日至11日以不容小覷的強度逼近沖繩地區，尤其會非常接近宮古島和八重山群島，沖繩縣知事玉城丹尼警告，存在造成房屋倒塌等大規模破壞的風險，居民必須保持高度警覺。1. 任何戶外工作，最好趁10日白天進行。2. 做好應對停電、缺水的準備。3. 事先查好疏散地點及路線。1. 不要外出。2. 如遇強風、洪水，務必保護自身安全，若未能在危險來臨前就撤離，則採取防護措施，比如往更高樓層躲避、遠離窗戶以防玻璃被強風吹破受傷。3. 停電期間注意預防中暑。4. 外來遊客應隨時留意當地政府及氣象單位最新消息，盡量待在住宿地點不要外出，並聽從飯店人員指示。原文連結：