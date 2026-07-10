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2026年世界盃8強戰今（10）日起火熱登場，挪威將在12日迎戰英格蘭，效力英超曼城的當家球星哈蘭德（Erling Haaland）賽前接受英國媒體《Sky Sports》專訪時，分享面對「第二個家鄉」的心情。他坦言，能在世界盃與英格蘭交手感覺相當特別，更直言自己從未想過，挪威竟能一路挺進世界盃8強。採訪中哈蘭德不改一貫賽前先捧對手的作風直言：「英格蘭絕對有資格抱著晉級的自信。」對於目前效力於曼城、並在英超賽場呼風喚雨的哈蘭德來說，8強賽碰上英格蘭，簡直是命運最奇妙的安排。他不僅在英國踢球，事實上他也是在英格蘭的利茲出生。這場對決，也意味著他將正面對決無數個在俱樂部朝夕相處的曼城隊友。談到即將對決英格蘭的心境，哈蘭德笑著說：「這毫無疑問會是一場非常特別的比賽。我在英格蘭踢球、在英格蘭出生，現在還要跟俱樂部的隊友們正面交手。所以感覺有一點……倒不是說很詭異，但確實是一種很奇妙、很不真實的感覺。不過，我真的非常期待。」過去哈蘭德曾公開喊話「英格蘭球迷應該保持謙虛，不要過度自信」，此番再度被英國媒體提起，哈蘭德這次展現高EQ幽默回應：「我認為每個人在世界盃都應該保持謙虛。但話說回來，這支英格蘭絕對有資格抱持著晉級的自信，這點毫無疑問。」挪威過去在世界盃歷史上從未被視為頂級強權，這次能一路過關斬將、甚至把足球王國巴西送回家，別說全世界球迷跌破眼鏡，連哈蘭德自己都直言作夢也沒想到，「老實說，我以前從來沒想過事情會變成這樣。」哈蘭德毫不掩飾內心的震撼：「作為一個挪威代表隊的球員，我以前甚至無法想像自己能站在世界盃 8 強的舞台上。連我自己都對現在的進度感到無比震驚。」哈蘭德感性地表示，能夠站上世界盃舞台，本來就是他職業生涯中最大的夢想，如今能在世界最高的舞台上，跟挪威的兄弟們一起對抗世界最強的國家隊，對他而言是至高無上的光榮。談到16強擊敗巴西，哈蘭德也點出了這場勝利對家鄉的歷史性意義：「對挪威人來說，光是能在世界盃跟巴西交手，就已經是一件不可思議、足以聊一輩子的跨世代大事了。我們不僅跟他們踢了，還贏了比賽。接下來甚至要在8強賽對決英格蘭，這簡直是不能再完美的劇本。你只要去看看現在挪威國內瘋狂的慶祝景象就能明白，這對挪威來說，絕對不是什麼歷史常態，我們正在創造歷史。」