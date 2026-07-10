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巴威颱風減弱變中颱仍然超胖！最新路徑、暴風圈觸陸時間、陸警範圍一次看

目前已經減弱為中度颱風。

巴威颱風路徑稍微北修，以通過台灣北部外海為主要路線，登陸的機會已經較低，預計今天深夜暴風圈將觸陸。

新北、宜蘭、花蓮

▲巴威颱風路徑稍微北修，以通過台灣北部外海為主要路線，登陸的機會已經較低，預計今天深夜暴風圈將觸陸。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風最新風雨時程！今晚至周六晚嚴防致災性降雨

10日晚間至11日全天降雨最為顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區、中部以及東北部山區，局部豪雨等級以上降雨

今天各地風雨愈晚愈大，明天風狂雨驟，中部以北及各山區需慎防「破壞性」強風、「致災性」大量降雨

▲巴威颱風最新風雨時程一圖看懂，今晚起風雨越來越大，周六全天尤其北部地區、中部以及東北部山區局部豪雨等級以上降雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風周六影響最劇烈！7/11停班停課中部以北機率最大

包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣都是100%；桃園市、新竹縣市、苗栗縣以及花蓮縣都是95%以上

除了台中市、南投縣已經搶先宣布周六停班停課外，7月11日停班停課比較有機會的應該是中部以北縣市、宜蘭、花蓮機率最大