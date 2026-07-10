巴威颱風已經來到家門口，稍早強度減弱為中度颱風，不過其暴風圈依舊非常肥大，今（10）日越晚風雨越大。《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態，包括最新預估路徑、陸上颱風警報範圍、暴風圈觸陸時間、最新風雨時程以及7月11日停班停課機率，讓讀者一文掌握巴威颱風最新狀況，也請民眾防颱準備不可輕忽！
巴威颱風減弱變中颱仍然超胖！最新路徑、暴風圈觸陸時間、陸警範圍一次看
根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風今早7時中心位置在北緯20.8度、東經127.6度，即在鵝鑾鼻的東方約710公里之處，以每小時22轉26公里速度向西北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，目前已經減弱為中度颱風。
按照目前氣象署最新預估，巴威颱風路徑稍微北修，以通過台灣北部外海為主要路線，登陸的機會已經較低，預計今天深夜暴風圈將觸陸。目前氣象署已經發布海上、陸上颱風警報，首波納入陸警範圍的包括新北、宜蘭、花蓮，請民眾要特別留意天氣變化。
巴威颱風最新風雨時程！今晚至周六晚嚴防致災性降雨
氣象署表示，今天白天北部及東北部雨勢逐漸轉強，有大雨或豪雨，且越晚雨勢越大。10日晚間至11日全天降雨最為顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區、中部以及東北部山區，局部豪雨等級以上降雨，請民眾務必待在家好好防颱。
氣象專家吳德榮也提到，巴威緩慢減弱，已無清晰的颱風眼，但環流大、依然是「大型中颱」，今天各地風雨愈晚愈大，明天風狂雨驟，中部以北及各山區需慎防「破壞性」強風、「致災性」大量降雨，直到周六晚間，本島風雨才會趨緩，馬祖則要到周日白天才脫離。
巴威颱風周六影響最劇烈！7/11停班停課中部以北機率最大
然而根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」預報，包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣都是100%；桃園市、新竹縣市、苗栗縣以及花蓮縣都是95%以上；中部縣市則是介於72%至82%之間，南部縣市則是3%至46%不等。
如果按照7月10日停班停課標準來看，除了台中市、南投縣已經搶先宣布周六停班停課外，7月11日停班停課比較有機會的應該是中部以北縣市、宜蘭、花蓮機率最大，不過實際決定還是要看各縣市政府的決定，請民眾一定要隨時關注颱風動態以及各縣市政府公告，最重要的是防颱作業趕緊做好！
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根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風今早7時中心位置在北緯20.8度、東經127.6度，即在鵝鑾鼻的東方約710公里之處，以每小時22轉26公里速度向西北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，目前已經減弱為中度颱風。
按照目前氣象署最新預估，巴威颱風路徑稍微北修，以通過台灣北部外海為主要路線，登陸的機會已經較低，預計今天深夜暴風圈將觸陸。目前氣象署已經發布海上、陸上颱風警報，首波納入陸警範圍的包括新北、宜蘭、花蓮，請民眾要特別留意天氣變化。
氣象署表示，今天白天北部及東北部雨勢逐漸轉強，有大雨或豪雨，且越晚雨勢越大。10日晚間至11日全天降雨最為顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區、中部以及東北部山區，局部豪雨等級以上降雨，請民眾務必待在家好好防颱。
氣象專家吳德榮也提到，巴威緩慢減弱，已無清晰的颱風眼，但環流大、依然是「大型中颱」，今天各地風雨愈晚愈大，明天風狂雨驟，中部以北及各山區需慎防「破壞性」強風、「致災性」大量降雨，直到周六晚間，本島風雨才會趨緩，馬祖則要到周日白天才脫離。
然而根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」預報，包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣都是100%；桃園市、新竹縣市、苗栗縣以及花蓮縣都是95%以上；中部縣市則是介於72%至82%之間，南部縣市則是3%至46%不等。
如果按照7月10日停班停課標準來看，除了台中市、南投縣已經搶先宣布周六停班停課外，7月11日停班停課比較有機會的應該是中部以北縣市、宜蘭、花蓮機率最大，不過實際決定還是要看各縣市政府的決定，請民眾一定要隨時關注颱風動態以及各縣市政府公告，最重要的是防颱作業趕緊做好！
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