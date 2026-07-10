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▲哈蘭德熱愛農村生活，退休後想要開農場養牛。（圖／哈蘭德IG@erling）

在本屆世界盃大放異彩的挪威新星哈蘭德（Erling Haaland）今年才25歲，但他已經想好自己退休後要幹嘛，超愛喝牛奶的他，2022年受訪時分享，退休後要回到挪威家鄉養牛，想當一名酪農，最好能開一間農場，然後每天開著拖拉機在田野奔馳、餵牛，超級反差萌的想法融化粉絲。哈蘭德能擁有驚人的破網能力與強壯體魄，背後的大功臣正是鮮奶。他過去在造訪英國農場時，就曾於YouTube影片中向粉絲展示自己的早餐，並大力稱讚牛奶的功效：「牛奶是超級食物。它對我們、對我們的胃、皮膚、骨骼和肌肉都有好處。這就是我喝它的原因。」因為把牛奶當成維持體能的每日必需品，也讓他對乳牛與農場產生了濃厚的興趣。雖然哈蘭德目前正處於職業生涯的黃金巔峰期，但他早就想好了卸下戰袍後的生活。他過去接受《ESPN》專訪時坦言，為了遠離足壇的巨大壓力，開拖拉機就是他最好的解藥：「我喜歡做很多事情來關閉我的『足球腦』（turn off the football head）。其中一件事，就是待在農場上、開牽引機（拖拉機）或是餵牛之類的。」從小在挪威鄉村小鎮布呂訥（Bryne）長大的他，對農田生活情有獨鍾，休賽季也經常被拍到在農場開拖拉機放鬆。哈蘭德當時笑稱雖然自己還沒有養牛，但未來絕對會實踐這個酪農夢：「我想在我退休之後，會在布呂訥擁有一座小農場。我不知道具體會在哪裡，但我非常確定我到時候會養一些動物。」在本屆世界盃中，哈蘭德聲勢熱到發燙，目前已瘋狂攻入7顆進球，包含在上一輪淘汰賽中單場狂轟2球，率領挪威以2比1爆冷淘汰傳統強權巴西隊。隨著挪威順利挺進八強，他們接下來將於台灣時間7月12日凌晨5點開打半準決賽，正面對決英格蘭，哈蘭德是否能再度進球，吸引全球關注。