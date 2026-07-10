巴威颱風已經在稍早減弱為中度颱風，不過其暴風圈半徑依舊非常肥大，預計靠近台灣時七級暴風圈仍有350公里。氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，巴威颱風路徑雖然北修且強度減弱，但有部分預報模式認為靠近台灣時可能會短暫增強，但不確定性較大，仍要持續觀察，不論增強與否，巴威颱風都是一個環流依然相當龐大，暴風圈也十分廣闊的颱風，民眾仍要做好防颱準備。
巴威颱風減弱打不死！殺到台灣「不排除有再增強可能」
「台灣颱風論壇」表示，由於移動的環境變差，巴威颱風強度已經退回中颱，加上9日晚間移動速度放慢，接下來靠近台灣的最新路徑已經往北修正，預估巴威颱風將在11日中午到下午這段時間通過北部外海，原本擔心成為西北颱以及登陸的路徑機率已經大幅度降低。
「台灣颱風論壇」說，有部分氣象模式認為巴威颱風通過宮古島附近時可能短暫增強，但這項判斷不確定性較大。但不論巴威颱風再增強與否，它依舊是環流相當龐大、暴風圈也十分廣闊的颱風，各地仍然會出現明顯的風雨，預估11日晚間暴風圈才會逐漸脫離台灣陸地。
巴威颱風暴風圈準備掃進來！強風豪雨今天晚上開始
中央氣象署則提到，今天北部及東北部凌晨起有間歇性降雨，白天開始隨著時間越晚，風雨就會越明顯，容易有局部大雨或者豪雨，其他地區風力也會開始增強，並有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部及台東山區有局部大雨發生機率。
氣象署提醒，巴威颱風周六（11日）最接近台灣，這時影響也最為劇烈，預估各地風雨都很明顯，周日（12日）颱風逐漸遠離之後，環境吹偏南風，天氣仍不穩定，到時西半部及台東可能出現短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨機會。
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「台灣颱風論壇」表示，由於移動的環境變差，巴威颱風強度已經退回中颱，加上9日晚間移動速度放慢，接下來靠近台灣的最新路徑已經往北修正，預估巴威颱風將在11日中午到下午這段時間通過北部外海，原本擔心成為西北颱以及登陸的路徑機率已經大幅度降低。
「台灣颱風論壇」說，有部分氣象模式認為巴威颱風通過宮古島附近時可能短暫增強，但這項判斷不確定性較大。但不論巴威颱風再增強與否，它依舊是環流相當龐大、暴風圈也十分廣闊的颱風，各地仍然會出現明顯的風雨，預估11日晚間暴風圈才會逐漸脫離台灣陸地。
中央氣象署則提到，今天北部及東北部凌晨起有間歇性降雨，白天開始隨著時間越晚，風雨就會越明顯，容易有局部大雨或者豪雨，其他地區風力也會開始增強，並有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部及台東山區有局部大雨發生機率。
氣象署提醒，巴威颱風周六（11日）最接近台灣，這時影響也最為劇烈，預估各地風雨都很明顯，周日（12日）颱風逐漸遠離之後，環境吹偏南風，天氣仍不穩定，到時西半部及台東可能出現短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨機會。
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