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巴威颱風減弱打不死！殺到台灣「不排除有再增強可能」

最新路徑已經往北修正，預估巴威颱風將在11日中午到下午這段時間通過北部外海

有部分氣象模式認為巴威颱風通過宮古島附近時可能短暫增強，但這項判斷不確定性較大。

▲巴威颱風將在11日中午到下午這段時間通過北部外海，原本擔心成為西北颱以及登陸的路徑機率已經大幅度降低。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

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