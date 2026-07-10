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2026年世界盃高潮迭起，英格蘭在淘汰賽以3：2驚險擊退強敵墨西哥，強勢挺進下一輪。然而賽後，英格蘭當家隊長凱恩（Harry Kane）在接受英國廣播公司（BBC）場邊記者索默斯（Kelly Sommers）訪問時，卻因為全場吶喊導致當場燒聲，用極度尖銳的「米奇」嗓音完成了整段訪問，讓全球球迷笑瘋。索默斯近日接受受訪時，首度曝光了這段逗趣訪問背後的感人內幕，直言這是她職業生涯中最棒的一夜。BBC記者索默斯回憶，當時英格蘭剛剛經歷一場惡戰，全隊都在場上瘋狂慶祝晉級。由於陣中大將亨德森（Jordan Henderson）剛發生一些狀況，教練團與媒體一致認為，此時必須由身為精神領袖的隊長凱恩站出來說幾句。「我做過無數次採訪，但從來沒遇過球員當場燒聲的。」索默斯笑著說：「當凱恩一開口，我們所有人立刻意識到他的嗓子徹底壞了。」只見平日聲音沉穩的凱恩，此時卻發出如同迪士尼卡通人物「米奇」般的超高頻娃娃音。索默斯透露，當時有同事質疑她為什麼不趕快中止訪問，但她憑著職業本能決定硬著頭皮繼續推進。這段反差萌的畫面透過直播送回英國本土，在轉播室裡看球的英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）當場笑到不能自理，直呼：「這是我這輩子看過最棒、最搞笑的賽後採訪。」不過，真正讓索默斯對那個夜晚終生難忘的，是接下來在阿茲特克球場球員通道內發生的故事。當索默斯收拾設備走下台階、進入球場內部區域時，只見凱恩再度朝她走了過來。此時的凱恩嘴裡含著一顆剛要來的潤喉糖，一臉哭笑不得地對索默斯說：「喔天哪！我的聲音好像回來了！」凱恩當時對索默斯說，他的手機此時已經被海量的簡訊和社群標記徹底轟炸，笑稱：「我的兄弟們和隊友都快笑瘋了，一直瘋狂虧我。」令人意想不到的是，凱恩竟然主動向記者提出：「我真的很想重新、好好地再做一次正式採訪。」索默斯大受震撼，貼心地向他表示做不做都在於他，但凱恩非常堅持。「我從來沒有遇到過任何一位英格蘭隊長，會在經歷一場大戰後，還主動要求重新錄製訪問的。」索默斯讚嘆道：「這不僅體現了凱恩不論做任何事都追求最高規格、最完美的頂級職業標準，更說明了他是一個極具風度、玩得起且幽默感十足的紳士。這一切成為我記者生涯中最棒的一個夜晚。」