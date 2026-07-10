印度西孟加拉邦（West Bengal）近日發生一起令人髮指的社會案件，1名年僅11歲的女童遭到侵犯、殺害並棄屍，其遺體於週日被從池塘撈出。這起慘劇隨後在巴魯伊普爾（Baruipur）等地引發連續數日的暴力抗議，期間甚至導致1名無辜男子遭私刑打死，而其中1名主要嫌犯則在拘留期間遭警方「擊斃」，整起事件已演變成政治風暴，反對黨強烈譴責新上任的執政黨未能保護女性安全。
根據《BBC》報導，女童家屬表示，最後一次見到女童是週六下午，當時她出門幫朋友購買生日禮物卻遲遲未歸，心急如焚的家屬在當晚前往警局報案，但警方並未認真受理，甚至推託表示隔天再處理。
家屬與村民決定自行調閱附近店家的監視器，發現女童與當地男子蒙達爾（Prabhash Mondal）同行，翌日清晨，憤怒的群眾前往蒙達爾家中，將其扭送警局，幾小時後，一個裝有女童遺體的麻袋被從當地一處池塘撈出
屍檢報告顯示，女童的死因為溺斃，意味著她被丟入池塘時可能還活著， 家屬憤怒指控，如果警方及時採取行動，女童本來還有獲救的希望。
街頭暴動失控 私刑、宗教對立升溫
女童遇害引發群情激憤，民眾紛紛上街示威，結果演變成暴力衝突，不只道路、商店、公共設施被破壞，混亂中還有1名年輕男子被活活打死，事後證實他完全是無辜的，與女童遇害根本無關，衝突也導致多名警員受傷、當地已實施集會禁令，並部署準軍事部隊維安。
報導提到，這起事件對今年5月才首次在西孟加拉邦勝選執政的印度人民黨（BJP）形成巨大考驗，因為該黨當初正是以「打造女性安全環境」為核心政見。當地1名BJP高層的住家遭到示威者襲擊並洗劫，他則強烈反駁有關他包庇嫌犯的指控。
不只如此，這起案件也涉及敏感的宗教議題，因為遇害女童為穆斯林，而遭逮捕的嫌犯則為印度教徒。
嫌犯突遭警擊斃，進一步引發人權爭議
為了平息民怨，當地警政單位親自探視受害者家屬，承諾會嚴懲凶手，隔天嫌犯蒙達爾便遭警方擊斃。
當地警方聲稱，當時辦案人員帶領蒙達爾前往池塘進行「犯罪現場模擬」，期間蒙達爾企圖奪槍並開火，所以警方才會反擊，導致蒙達爾受傷，送醫後宣告不治。
女童遇害固然令人難過，但反對派政治人物與人權團體，均對蒙達爾突然死亡表達高度懷疑，甚至指出這樣的劇本不是第一次出現，即「嫌犯總是企圖搶槍逃跑，然後被當場擊斃」，再度引發對於違反法治、法外處決的爭論。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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家屬與村民決定自行調閱附近店家的監視器，發現女童與當地男子蒙達爾（Prabhash Mondal）同行，翌日清晨，憤怒的群眾前往蒙達爾家中，將其扭送警局，幾小時後，一個裝有女童遺體的麻袋被從當地一處池塘撈出
屍檢報告顯示，女童的死因為溺斃，意味著她被丟入池塘時可能還活著， 家屬憤怒指控，如果警方及時採取行動，女童本來還有獲救的希望。
街頭暴動失控 私刑、宗教對立升溫
女童遇害引發群情激憤，民眾紛紛上街示威，結果演變成暴力衝突，不只道路、商店、公共設施被破壞，混亂中還有1名年輕男子被活活打死，事後證實他完全是無辜的，與女童遇害根本無關，衝突也導致多名警員受傷、當地已實施集會禁令，並部署準軍事部隊維安。
報導提到，這起事件對今年5月才首次在西孟加拉邦勝選執政的印度人民黨（BJP）形成巨大考驗，因為該黨當初正是以「打造女性安全環境」為核心政見。當地1名BJP高層的住家遭到示威者襲擊並洗劫，他則強烈反駁有關他包庇嫌犯的指控。
不只如此，這起案件也涉及敏感的宗教議題，因為遇害女童為穆斯林，而遭逮捕的嫌犯則為印度教徒。
嫌犯突遭警擊斃，進一步引發人權爭議
為了平息民怨，當地警政單位親自探視受害者家屬，承諾會嚴懲凶手，隔天嫌犯蒙達爾便遭警方擊斃。
當地警方聲稱，當時辦案人員帶領蒙達爾前往池塘進行「犯罪現場模擬」，期間蒙達爾企圖奪槍並開火，所以警方才會反擊，導致蒙達爾受傷，送醫後宣告不治。
女童遇害固然令人難過，但反對派政治人物與人權團體，均對蒙達爾突然死亡表達高度懷疑，甚至指出這樣的劇本不是第一次出現，即「嫌犯總是企圖搶槍逃跑，然後被當場擊斃」，再度引發對於違反法治、法外處決的爭論。
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