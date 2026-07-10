中颱巴威持續朝台灣步步逼近，中央氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，預估今（10）日晚間至周六（11日）影響最大，今天一共有10個縣市全天停班停課、2縣市包括南投縣、台中市則是18時過後停班停課。根據氣象署最新巴威颱風風雨預估，24小時雨量累積，7月11日達到停班停課標準的目前有6縣市，包括宜蘭、桃竹苗、台中、南投等。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
按照《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
巴威颱風最新風雨預估！雨量累積6縣市停班停課達標
根據氣象署上午8時公布最新24小時累積雨量預估，10日上午8時至11日上午8時，包括宜蘭縣、新竹縣山區、苗栗縣山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區都已經達到停班停課的標準，不過該預報涵蓋今天白天至下午較無風雨時刻，可觀測氣象署晚間24小時雨量預估會更準確。
至於風力預估部分，今晚18時至明天凌晨0時風力達標地區，包含基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮，此外還包括恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣。
巴威颱風最新暴風侵襲率！7/11停班停課中部以北機率高
根據氣象署上午8時最新「各城市120小時暴風侵襲率」，新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣都是100%；桃園、新竹縣市、花蓮也都是96%以上；中彰投都是68%至76%區間；雲嘉南以南則是1%至52%。
除了台中市、南投縣已經確定提早宣布7月11日停班停課之外，其他中部以北縣市、宜花地區應該也都是跟10日一樣停班停課，請民眾隨時關注最新颱風動態以及各縣市政府公告，並且做好防颱準備，乖乖待在家不要外出，以免發生危險。
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按照《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
根據氣象署上午8時公布最新24小時累積雨量預估，10日上午8時至11日上午8時，包括宜蘭縣、新竹縣山區、苗栗縣山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區都已經達到停班停課的標準，不過該預報涵蓋今天白天至下午較無風雨時刻，可觀測氣象署晚間24小時雨量預估會更準確。
至於風力預估部分，今晚18時至明天凌晨0時風力達標地區，包含基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮，此外還包括恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣。
根據氣象署上午8時最新「各城市120小時暴風侵襲率」，新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣都是100%；桃園、新竹縣市、花蓮也都是96%以上；中彰投都是68%至76%區間；雲嘉南以南則是1%至52%。
除了台中市、南投縣已經確定提早宣布7月11日停班停課之外，其他中部以北縣市、宜花地區應該也都是跟10日一樣停班停課，請民眾隨時關注最新颱風動態以及各縣市政府公告，並且做好防颱準備，乖乖待在家不要外出，以免發生危險。
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