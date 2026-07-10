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🟡颱風停班停課標準是什麼？

▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）

巴威颱風最新風雨預估！雨量累積6縣市停班停課達標

10日上午8時至11日上午8時，包括宜蘭縣、新竹縣山區、苗栗縣山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區都已經達到停班停課的標準

▲北部地區、中部及東北部今晚起嚴防豪雨等級以上降雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風最新暴風侵襲率！7/11停班停課中部以北機率高

根據氣象署上午8時最新「各城市120小時暴風侵襲率」，新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣都是100%；桃園、新竹縣市、花蓮也都是96%以上

除了台中市、南投縣已經確定提早宣布7月11日停班停課之外，其他中部以北縣市、宜花地區應該也都是跟10日一樣停班停課