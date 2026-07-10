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▲邦妮泰勒病逝前仍經常出來表演。（圖／帝國劇場X@O2SBE）

以1980年代抒情搖滾神曲〈心之全蝕〉（Total Eclipse of the Heart）紅遍全球的英國天后邦妮泰勒（Bonnie Tyler）於葡萄牙當地時間7月8日晚間在一家醫院不幸病逝，享壽75歲。她的家人與工作團隊隨後在官方社群悲痛證實噩耗，透露其因盲腸破裂引發術後併發症，與病魔奮戰近兩個月後仍宣告不治。消息一出震驚樂壇，這首在串流平台破10億播放量的經典神曲也正式成為絕響。綜合外媒報導，邦妮泰勒生前的健康狀況在今年春季急轉直下。她於今年5月6日因突發性腸穿孔（盲腸破裂），在葡萄牙法魯的醫院接受緊急手術。因術後出現併發症，醫療團隊隨後對其施以「誘導昏迷」（人工昏迷）處置，並送入加護病房（ICU）觀察。在搶救過程中，邦妮泰勒曾一度發生心臟驟停，所幸經急救後恢復心跳。今年6月15日，家屬曾透露她已從昏迷中甦醒，當時醫生對其康復仍抱有信心，然其身體依舊極度虛弱、需留守加護病房。遺憾的是，原本看似好轉的病況最終仍因併發症惡化，導致她不敵病魔辭世；原定紀念1976年成名作《迷失在法國》（Lost in France）發行50週年的歐洲巡迴演唱會因此取消。1951年出生於威爾斯小鎮尼斯的邦妮泰勒，來自平凡的礦工家庭，從小就有唱歌天賦，但她最具辨識度、既沙啞又具爆發力的煙嗓，其實源自1977年一次聲帶結節（長繭）的手術意外。當時她在術後休養期間因憤怒受挫而大聲尖叫，意外導致聲音永久性變沙啞，沒想到卻被封為「女版洛史都華」，賦予了她歌聲獨特的搖滾靈魂。邦妮泰勒於1978年憑藉金曲〈那是心痛〉（It's a Heartache）嶄露頭角，進入1980年代後轉向搖滾音樂風格。而真正讓她名聲大噪的，是由美國作曲家吉姆史坦曼（Jim Steinman）操刀的〈心之全蝕〉（Total Eclipse of the Heart）。這首1983年推出的經典抒情搖滾歌曲，不僅曾連續4週奪得美國告示牌單曲榜冠軍、獲葛萊美獎提名，全球銷量更突破1300萬張。時至今日，該曲在音樂串流平台Spotify與YouTube上的播放量均已突破10億次，且每逢日食或月食等天文異象（如2024年北美日全食）便會再度翻紅。此外，她為電影《渾身是勁》（Footloose）演唱的插曲〈等待一個英雄〉（Holding Out for a Hero）同樣家喻戶曉。即便步入晚年，邦妮泰勒仍展現對音樂與公益的極大熱忱。她於2021年推出最後一張錄音室專輯《好戲還在後頭》（The Best Is Yet to Come），並在2025年與百大DJ大衛·庫塔（David Guetta）合作夜店版單曲〈在一起〉（Together）。她生前的最後一場完整個人演唱會，則是今年3月19日在倫敦舉行的。在逝世前幾週，曾獲頒MBE勳銜的邦妮泰勒還在IG上宣傳公益紀錄片《無家可歸》（Homeless），為內華達州拉斯維加斯的遊民籌款。噩耗傳出後，大批樂迷湧入社群留言弔唁。英國首相基爾·史塔默（Keir Starmer）與威爾斯首席部長亦在第一時間發聲，史塔默形容她是「英國最偉大的錄音藝術家之一」。英國皇室「威爾斯親王」（威廉王子）也在X發文哀悼：「我們對邦妮泰勒的離世深感悲痛。作為威爾斯的驕傲，她非凡的嗓音和令人難忘的音樂感動了全世界數百萬歌迷。」