外媒《華爾街日報》9日引述消息人士透露，以色列近日與美國分享一項情報，顯示伊朗正策劃新的「暗殺川普」計劃，若屬實，恐意味著華府與德黑蘭之間的對抗升級。
《華爾街日報》指出，伊朗多年來一直想報復川普在第一任期時，擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬的「聖城旅」（Quds Force）高級指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）；而伊朗前任最高領袖哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）於2月底遭美國、以色列聯軍空襲炸死，無疑加深德黑蘭報復的決心。
截至發稿時間為止，以色列駐美大使館拒絕置評，伊朗駐聯合國代表團也尚未回應外媒詢問。
值得注意的是，川普8日結束北約（NATO）峰會後，從土耳其返美途中，突然更換專機，沒搭乘由卡達捐贈並完成改裝的新「空軍一號」（Air Force One），而是先搭舊型總統專機飛往英國，之後才在英國登上新專機返回華府，引發外界關注。
川普在安卡拉被媒體問到，是否因為擔心遭到暗殺才決定更換專機時，並未正面回應，但坦言確實存在相關威脅，宣稱自己是伊朗暗殺名單上的頭號目標。
《CNN》則引述其他消息人士說法，透露美國近幾週不斷收到有關暗殺川普的情報，但這次以色列發出的警告是新的，涉及一個相當具體的陰謀。
不過，也有美國政府官員認為，以色列的這份通報，不排除是為了影響川普的決策，因為後者正在權衡，是否要加強美國對伊朗的軍事行動。
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截至發稿時間為止，以色列駐美大使館拒絕置評，伊朗駐聯合國代表團也尚未回應外媒詢問。
值得注意的是，川普8日結束北約（NATO）峰會後，從土耳其返美途中，突然更換專機，沒搭乘由卡達捐贈並完成改裝的新「空軍一號」（Air Force One），而是先搭舊型總統專機飛往英國，之後才在英國登上新專機返回華府，引發外界關注。
川普在安卡拉被媒體問到，是否因為擔心遭到暗殺才決定更換專機時，並未正面回應，但坦言確實存在相關威脅，宣稱自己是伊朗暗殺名單上的頭號目標。
《CNN》則引述其他消息人士說法，透露美國近幾週不斷收到有關暗殺川普的情報，但這次以色列發出的警告是新的，涉及一個相當具體的陰謀。
不過，也有美國政府官員認為，以色列的這份通報，不排除是為了影響川普的決策，因為後者正在權衡，是否要加強美國對伊朗的軍事行動。
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