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颱風巴威襲台，預計10日晚間到11日全天風雨最劇烈，台北市長蔣萬安昨下午說溜嘴，要民眾周五、周六沒必要就盡量待在家裡，被解讀是預先告知今日將停班停課。不過民眾黨團主任陳智菡則說，今天下午2時前，巴威暴風圈都沒碰到台灣陸地，盼颱風假理性、科學、務實。蔣萬安昨晚宣布停班課後回應，表示，任何的風險都不希望發生在民眾身上，也必須確保民眾的生命財產安全，所以戒慎恐懼，料敵從寬、禦敵從嚴決定停班停課。陳智菡昨在臉書表示，今天下午2點，巴威颱風的暴風圈都還沒碰到台灣陸地，盼颱風假 理性、科學、務實。更說，儘管卓榮泰已經帶著沈伯洋衝到台北市內湖區視察抽水站也一樣。有網友質疑「那晚上6點上班的怎麼辦呢？宣布放假分小時」？陳智菡則回「現在的政府應該有更多科技工具做最好的判斷喔」。蔣萬安昨晚8點宣布台北停班停課後，針對陳智菡的說法回應，中央氣象署指出，巴威颱風是25年來暴風圈面積最大的侵臺強烈颱風，再加上臺北市前一陣子連日豪雨，造成土壤含水量飽和狀況，也提高山坡地可能造成災害的風險，加上臺北市不管是通勤流動人口數最多，以及人口密集度最高的城市，所以綜整的考量，希望民眾能夠有充裕的時間做好各項防颱的準備。蔣萬安說，因為明天預測晚間午夜之後，風勢雨勢就非常的劇烈，北市府密切關注颱風動向，也會觀測颱風會不會臨時加快速度或有任何偏向，這都可能影響到接下來是不是提早造成災情，任何風險都不希望發生在民眾身上，必須確保民眾生命財產安全，所以戒慎恐懼，料敵從寬、禦敵從嚴，北北基桃4縣市平台討論後就決定停止上班上課。