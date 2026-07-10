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2026年世界盃8強淘汰賽法摩大戰落幕，法國隊最終以2：0完封摩洛哥挺進4強。回顧上半場，法國頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）主罰12碼罰球卻遭到摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出，一度引發全場暴動。然而，瑞典傳奇伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）賽後對此卻狂妄一笑，直言摩洛哥慶祝得太早了，激怒姆巴佩這種超級巨星，簡直就是自尋死路的「玩火行為」。當時，布努神撲擋下姆巴佩的點球，全場摩洛哥球迷陷入瘋狂，連替補席球員都衝出來慶祝，彷彿比賽氣勢已經完全逆轉。但這一切看在伊布拉希莫維奇眼裡，卻覺得無比可笑。伊布拉希莫維奇表示：「當每個人都在討論那個罰丟的點球時，我簡直要笑出來。為什麼？因為我看過這樣的故事太多次。偉大的球員很危險，而被激怒的偉大球員更加危險。」伊布拉希莫維奇認為，摩洛哥在布努撲出點球後確實一度掌握情緒優勢，球迷歡呼、替補席慶祝，所有人都認為比賽風向已經改變，但這反而給了姆巴佩更多動力，「對超級球星來說，最大的錯誤就是在他犯下一次失誤後，以為他已經結束了。那一刻，他反而會變得更加專注、更渴望證明自己。」伊布拉希莫維奇回憶姆巴佩罰丟點球後的反應，認為這正是頂級球員與普通球員的差距。「我看著姆巴佩，他的肢體語言完全沒有改變。他沒有慌張、沒有沮喪，也沒有害怕。他看起來像是一個早就知道故事最後會怎麼發展的人。」果然，姆巴佩很快完成反擊。下半場他先用一記精彩遠射打破僵局，攻入個人在世界盃第20球，隨後又助攻登貝萊（Ousmane Dembélé）擴大比分，直接主導法國晉級。伊布拉希莫維奇說：「這就是頂級球員會做的事情，他們會懲罰所有懷疑他們的人。」談到外界經常比較不同世代球星誰更出色，伊布則表示自己不在乎這些爭論，「我只在乎關鍵時刻。而今晚，姆巴佩又創造了一個世界盃經典時刻。」伊布也肯定摩洛哥的表現，認為他們展現勇氣，布努的撲救也十分出色，但當比賽進入姆巴佩主導的節奏時，結果往往會變得殘酷，「摩洛哥很勇敢，他們的門將也非常出色。但最後比賽變成了大家熟悉的劇本，當姆巴佩站在場上，那就是他的舞台、他的聚光燈、他的故事。」