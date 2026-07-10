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法國在2026世界盃8強賽以2：0淘汰摩洛哥挺進4強，但當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）在比賽中錯失12碼罰球，在賽後引發軒然大波。從姆巴佩被鏟倒到實際起腳，中間竟然相隔了長達3分10秒。阿根廷籍主裁判特略（Facundo Tello）的處理流程備受外界質疑，兩次告知姆巴佩的結果竟然完全不同，導致他的專注力被干擾，再度點燃了世界盃「偏袒阿根廷」的陰謀論。對此，法國主帥德尚（Didier Deschamps）也在賽後受訪時親自發聲。比賽進行至第25分鐘，法國隊發動快速反擊，奧利塞（Michael Olise）送出精準直塞，姆巴佩在禁區內以極具爆發力的變速與踩單車動作，迫使摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）判斷失誤將其鏟倒，主裁判果斷吹罰12碼罰球。然而，從犯規發生到姆巴佩獲准起腳，整整耗時了3分10秒。儘管這是一次毫無爭議的犯規，但阿根廷籍主審特略卻顯得異常忙碌：他不僅花費大量時間警告禁區邊緣的球員不要提前進場，還兩度要求姆巴佩重新擺正12碼罰球點上的皮球。這種拖沓的處理方式，讓埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）日前提出的「世界盃存在偏袒阿根廷議程」陰謀論再度甚囂塵上。許多球迷與媒體質疑，阿根廷籍裁判組是否刻意透過繁瑣的程序，來干擾阿根廷潛在爭冠對手的頭號球星。這段漫長的等待確實嚴重影響了姆巴佩的節奏。賽後，他在混合採訪區坦言自己受到了干擾：「我的12碼罰得不好，但當時情況很複雜，出現了一些混亂。裁判先告訴我這是12碼，我準備好了；然後他又過來告訴我『可能不是12碼』。我的注意力被分散了，我以前從未遇過這種情況。」除了裁判的干擾，摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）也趁機發動心理戰。在等待期間，布努兩度走向姆巴佩施加壓力。在姆巴佩準備起腳時，布努更使出了他招牌的干擾戰術——在胸前胡乱揮舞雙手、雙腿左右扭動，試圖擊潰對手的心理防線。最終，姆巴佩射向中路偏右的半高球被布努輕鬆沒收，也中斷了姆巴佩連續15次12碼罰球命中的紀錄。罰丟後，滿腔怒火的姆巴佩兩度走向主裁判要求解釋，甚至在隨後的補水暫停期間，再度脫隊向裁判抗議等待時間過長。根據《馬卡報》統計，布努堪稱世界盃歷史上最恐怖的12碼罰球殺手。他在世界盃賽場上面對過9次點球（含點球大戰），僅有2次被攻破球門；其中他親自撲出4次，另外3次則是對手自己射偏。針對這起風波，社群尚有挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）發文質疑點球複核流程耗時過長的圖片，不過經確認似乎是網友仿造的。但面對記者對於此事的提問，法國主帥德尚在受訪時仍做出了回應，他對此表達了認同。德尚表示自己懂西班牙語，所以清楚阿根廷裁判團的溝通。他指出：「影片回放流程確實拖沓。裁判先完成第一次複核確認判罰，隨後又二次回看檢查是否存在其他犯規，前後耗時將近兩分鐘。」不過，儘管德尚承認漫長的等待必然打亂了姆巴佩早就站定準備主罰的節奏，但他強調這不能作為錯失點球的藉口。「此前對陣巴拉圭時，點球流程同樣繁瑣、干擾很大，球員只能主動適應這類突發狀況。」德尚讚揚了球隊的成熟度，認為過程雖然難免讓人煩躁，但球員們很快調整了心態，專注完成剩餘比賽，這才是贏下摩洛哥的關鍵。