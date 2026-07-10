我是廣告 請繼續往下閱讀

老乾杯推全新菜單「來客成長1成」 第四季迎展店高峰

乾杯（1269）公告今年6月自結合併營收3.82億元，較去年同期成長12.82%，創歷年同期新高；累計1至6月合併營收23.7億元，年增6.62%，同步改寫歷年同期新高。下半年集團持續推動展店布局，預計新增8家門店，為營運成長增添新動能。乾杯集團表示，6月雖處餐飲業相對淡季，仍受惠台灣餐飲事業展店效益持續發酵，搭配端午連假聚餐需求帶動，推升台灣餐飲事業營收較去年同期成長逾一成，持續扮演集團營運成長主力。外販事業B2B肉品業務持續拓展及合作客戶穩健增加，6月營收年增幅度超過三成，為集團另一項重要成長動能。旗下燒肉品牌「乾杯」於6月推出全新商業午餐，上市首月成功帶動午餐來客成長逾2成；頂級燒肉品牌「老乾杯」於6月下旬推出全新菜單，透過升級拼盤、套餐及多款和牛料理，帶動來客較改版前成長約1成，預期隨著市場推廣持續發酵，將進一步挹注暑假旺季營運。乾杯提到，展望下半年，隨著暑假餐飲旺季到來，聚餐與家庭消費需求可望持續增溫。集團持續推動展店布局，下半年預計新增8家門店，包括鍋物品牌「黑毛屋」8月進駐高雄夢時代購物中心。乾杯指出，第四季迎來年度展店高峰，以牛舌佑介為展店主力，陸續進駐台北南西商圈、永康街商圈等熱門地段，並規劃推出全新品牌，透過展店效益、多品牌布局及新業態拓展，持續挹注下半年成長動能。