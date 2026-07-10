我是廣告 請繼續往下閱讀

新光人壽

國泰人壽、國泰產險

南山人壽、南山產險

富邦人壽、富邦產險

三商美邦人壽

全球人壽

安聯人壽

凱基人壽

台灣人壽、中信產險

遠雄人壽

合庫人壽

保誠人壽

颱風巴威持續接近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，國內壽險公司包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽、凱基人壽、三商美邦人壽、全球人壽、安聯人壽、合庫人壽、保誠人壽、遠雄人壽等，除提醒民眾做好防颱準備，注意自身安全，也啟動保戶關懷服務，包括主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳、保險單借款利息緩繳及房屋貸款本金寬延等措施。啟動「防颱五保」保戶關懷服務：一、主動協助理賠：新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。二、保單補發免收工本費：保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。三、續期保費緩繳優惠：受災區域保戶（須申請且符合相關條件）給予應繳月115年7月份的續期保險費緩繳3個月的優惠。四、保險單借款利息緩繳優惠：保單借款繳息作業優惠：保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳6個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起3個月內新增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。五、房屋貸款本金寬延優惠房屋借款人確因這次災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）1年的優惠措施。因應颱風帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳等服務(詳如下表)；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，與保戶一同渡過風災難關，其中應繳月為2026年7月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年9月底前，如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳3個月的貼心服務。國泰產險也同步啟動關懷措施，民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。若民眾已投保國泰產險「住宅火災及地震基本保險」與「住家綜合險－泰安心」兩項商品，兩者皆涵蓋「颱風及洪水災害補償」保障，依據保險標的所在地區不同，提供7000至9000 元不等的理賠限額。因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、「住院關懷預付保險金」等(如下表)。自即日起3個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。另外，南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因颱風導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」的保戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。受颱風影響，往返台灣班機時間可能有提前、取消、延遲等異動，提醒民眾出發至機場前請留意航空公司發送之航班異動通知，或可至航空公司官網、APP查詢即時航班動態，掌握最新航班資訊。富邦人壽將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等6大緊急應變方案與關懷措施；富邦產險亦同步啟動快速理賠機制，為保戶提供最即時的協助與理賠指引。富邦人壽緊急應變方案與關懷措施如下：一、快速理賠服務：受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他文件可後續另行補齊。二、醫療保險金抵繳住院費用服務：7大合作院所（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），保戶事故住院時由富邦人壽代為以理賠金結算住院醫療費用。三、續期保費緩繳優惠：凡受災保戶且其保費之應繳月為115年6月～115年10月，提供保費緩繳6個月。四、保單借款利息寬延：受災保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為115年6月～115年10月，得寬延6個月繳息。（申請期間：即日起至民國115年9月30日止）五、房屋貸款受災戶可申請房貸債務協處：既有房貸客戶的受災戶，請於上班時間電洽房貸客服，並提供房屋受災證明，將由專責專人負責協助辦理紓困或展延的房貸債務協處方案。六、免費補發保單：依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「受創災區之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發之工本費。針對巴威颱風啟動相關保戶服務因應機制如下：一、保單借款利息減免：即日起至115年08月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。二、免費補發保單：若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至115年10月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。三、續期保費緩繳：續期保險費應繳費日為115年05月至115年10月的受災保戶，繳費期限可延長至115年12月31日止。四、快速理賠：理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。五、房屋貸款本金緩繳：即日起至115年09月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。針對巴威颱風，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：一、續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自115年7月1日~115年9月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。二、保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自115年7月1日~115年12月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。三、申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。四、快速理賠：因巴威颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「巴威颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於115年12月31日前提出申請外，其他項目則需於115年9月30日前提出申請。針對巴威颱風啟動保戶關懷服務措施如下：一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。二、寬延繳納保險費：凡受風災影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳3個月的服務，若有保單借款週年利息待繳者，亦可緩繳三個月。三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起3個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。巴威颱風來襲，凱基人壽提供「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，其中若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。此外，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立的受災證明的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起3個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月。在「保服優惠」部份，自即日起至1年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起3個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一週內提出契變申請辦理取消或延期。台灣人壽與中國信託產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠，包括「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息1年」等服務（詳如附表一）；中信產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。台灣人壽保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請；中信產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網或撥打24小時服務專線諮詢。啟動「保戶4大關懷服務」：一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至115年10月31日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳3個月(自應繳日起算，含寬限期)。二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至115年10月31日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免3個月，且保單借款利息得緩繳3個月。四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至115年10月31日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。因應颱風可能帶來的災損風險，合庫人壽啟動「風災保戶關懷服務措施」，提供理賠協助、保費緩繳、保單借款及保單補發等服務。一、保費緩繳：保費應繳日於災害發生日後3個月內者，可填寫保費緩繳申請書，申請保費緩繳3個月。二、保單借款：有緊急資金需求者，可於災害發生日後3個月內申請保單借款新貸或增貸，並享3個月免息措施。三、保單補發：若保單因災害遺失或毀損，可於災害發生日後3個月內申請補發保單，免收補發工本費。除災害期間提供即時協助外，合庫人壽也持續推動多元保戶關懷措施。針對有家庭照顧需求的保戶，提供免費「安心守護計劃」，由專業顧問協助評估家庭照顧需求，並規劃照顧方案，提供每位保戶最高80小時居家服務及不限時數的顧問服務，協助家庭照顧者獲得適時支援。合庫人壽表示，將持續秉持「合力家在」的服務精神，無論重大災害或日常生活，都將持續提供保戶即時且完善的關懷服務，陪伴保戶與家庭共同打造更安心、更具韌性的生活保障。保誠人壽啟動6大保戶關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月」、「快速理賠」等提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。另外，保戶可透過保誠人壽官方網站「保戶e點通」查詢保單、申請借款、理賠以及使用24小時無時差的線上服務，亦能透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、保誠人壽LINE官方帳號、FB粉絲團，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」。