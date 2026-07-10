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因應強颱巴威來勢洶洶，基北北桃四縣市9日晚間8點宣布，10日各機關學校停止上班及上課。不過，在宣布停班停課前，民眾黨團主任陳智菡已在下午時發臉書表示，巴威颱風圈尚未觸陸，盼颱風假「理性、科學、務實」。臺北市政府昨晚宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（7/10）日各機關學校停止上班及上課。對此，陳智菡表示，7/10下午兩點，巴威颱風的暴風圈都還沒碰到台灣陸地，盼颱風假理性、科學、務實。儘管卓榮泰已經帶著沈伯洋衝到台北市內湖區視察抽水站也一樣。不過此貼文也引發網友回應，「出事再來檢查嗎？」、「觸陸前就有外圍環流會帶來雨量了，而且都不用預先防颱準備嗎？下班時段直接面對狂風暴雨是好的？不懂現在發這文的用意是什麼」、「有災情妳負責？」。也有網友問「那晚上6點上班的怎麼辦呢？宣布放假分小時？」，她則回應，「 現在的政府應該有更多科技工具做最好的判斷喔」。