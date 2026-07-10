每當颱風逼近，各大超市的泡麵與乾糧總是搶購一空。許多人在做防颱準備時直覺只想到囤泡麵，但萬一遇到颱風停電、家裡無法開火，或是擔心泡麵吃多不健康該怎麼辦？減重醫師蔡明劼大推玉米粒與鷹嘴豆2款罐頭，不需瓦斯或熱水，不僅營養價值高，開罐還能直接取代白飯，香甜口感連小孩也愛，是危急時兼顧營養與能量的免開火料理首選。
🟡 停電免煮直接吃！名醫五星激推玉米罐頭
遇到颱風停電、沒時間煮飯，颱風天吃什麼才好？蔡明劼醫師點名隨手可得的「玉米粒罐頭」具備五顆星最高推薦度。玉米屬優質澱粉，防災時能取代白飯或泡麵當主食。其最大特點在於開罐即食，香甜脆口的口感連小朋友接受度都很高。民眾採買物資時，也可挑選無加糖的版本更健康。
🟡 補足蛋白質與纖維！優質澱粉首推鷹嘴豆
另一款獲四顆星推薦的停電食物則是「鷹嘴豆罐頭」。鷹嘴豆最大優勢在於蛋白質與膳食纖維含量顯著高於一般澱粉，在健康管理上屬於極優質的碳水化合物，且成分純粹無多餘油脂。蔡醫師分享，鷹嘴豆吃起來口感軟粉、很像馬鈴薯，是居家必備的明星罐頭推薦款。
🟡 災防生存法則：便利與安全永遠排在第一位
蔡明劼醫師特別呼籲，防災避難是以「生存」為最高優先，危急當下有什麼就吃什麼，不需過度精算營養比例。這兩款罐頭具備可常溫保存與開罐即食的便利性，平時備妥幾罐在櫥櫃，不只能防範颱風天斷電窘境，也是生活忙碌、下班沒時間下廚時，快速補給能量的絕佳幫手。
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遇到颱風停電、沒時間煮飯，颱風天吃什麼才好？蔡明劼醫師點名隨手可得的「玉米粒罐頭」具備五顆星最高推薦度。玉米屬優質澱粉，防災時能取代白飯或泡麵當主食。其最大特點在於開罐即食，香甜脆口的口感連小朋友接受度都很高。民眾採買物資時，也可挑選無加糖的版本更健康。
另一款獲四顆星推薦的停電食物則是「鷹嘴豆罐頭」。鷹嘴豆最大優勢在於蛋白質與膳食纖維含量顯著高於一般澱粉，在健康管理上屬於極優質的碳水化合物，且成分純粹無多餘油脂。蔡醫師分享，鷹嘴豆吃起來口感軟粉、很像馬鈴薯，是居家必備的明星罐頭推薦款。
🟡 災防生存法則：便利與安全永遠排在第一位
蔡明劼醫師特別呼籲，防災避難是以「生存」為最高優先，危急當下有什麼就吃什麼，不需過度精算營養比例。這兩款罐頭具備可常溫保存與開罐即食的便利性，平時備妥幾罐在櫥櫃，不只能防範颱風天斷電窘境，也是生活忙碌、下班沒時間下廚時，快速補給能量的絕佳幫手。