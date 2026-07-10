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▲鄧紫棋與團隊釋出最大誠意，除了演唱會門票全額退費，對於因演出取消而產生額外損失的歌迷，採取火車票實報實銷、機票及住宿補貼等措施。（圖／鄧紫棋微博）

天后鄧紫棋原定於7/10至7/12在杭州舉行巡迴演唱會，未料卻受到巴威颱風影響，主辦單位緊急宣布取消，影響近15萬名觀眾。不過，鄧紫棋與團隊隨後祭出「神級補償方案」，除了全額退票，鄧還提供機票、住宿等補償，更將於7/10開啟線上直播，鄧紫棋發文表示：「希望在退票及補償方案之外，我能在線上給大家一些哪怕微弱的彌補。」公告一出讓許多粉絲狂讚：「最高補償範本」、「大家都要平安見面。」鄧紫棋直言《I AM GLORIA》巡演了快三年，第一次因為颱風被迫取消演唱會，尤其這週末還是她的出道紀念日，讓很多粉絲早已期待許久，對於無法如期和大家見面讓她感到自責，並引用〈多遠都要在一起〉的歌詞說：「真的很抱歉要讓大家失望，但『愛能克服遠距離』，如果颱風讓我們無法在線下相遇，那7月10號，7點我就約見吧！」宣布將於7/10開啟線上直播，希望除了退票及補償方案之外，能在線上給大家一些彌補。不僅如此，鄧紫棋與團隊也釋出最大誠意，除了演唱會門票全額退費，對於因演出取消而產生額外損失的歌迷，也採取火車票退票費用實報實銷、機票補貼最高1500元人民幣（約7000元新台幣），以及住宿一晚800元人民幣（約3700元新台幣）等補償措施，經由工作人員審核通過後，於30個工作天內完成補償。貼文一出，不少粉絲雖覺得可惜，但也彼此留言安慰說：「平安最重要，相信我們一定有更多機會可以見面」、「直播見寶寶」、「最高補償範本」、「三場十五萬張票和機酒全退態度很誠懇了，本來就不是你的問題」、「雖然很難過但還是安全第一，直播見姐姐」、「我哭死了解解（姐姐）你總是那麼善良。」