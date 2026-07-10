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「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）執行長裴倫德（Luke de Pulford） 表示，國際看見台海，不代表真正認識台灣，外交空間受限時，國會就是台灣對外發聲的重要窗口。對此，民進黨立委林楚茵強調，「不團結挺國防，怎麼說服國際挺台？」呼籲藍白不要口惠而不實，挺國防不是出國才說。「國防預算不能變政治籌碼，台灣先有決心，國際才有信心！」林楚茵表示，經濟委員會下週四將排審《國防部自主無人載具採購特別條例》，行政院版、楚茵版、國民黨團版、民眾黨團版都列入，並聯席外交國防及財政委員會審查；他說，無人機產業當然要發展，但這次特別條例的核心，不是一般產業政策，而是國防建軍需求。林楚茵提到，國防預算要用來建軍，就應由國防部主責戰力需求、採購規劃、預算編列與執行，經濟部協助供應鏈與產業發展，這才是正確分工，藍白硬要讓經濟部主責，甚至想把無人機特別預算拉回一般公務預算，不只會模糊國防責任，也可能排擠民生、社福、教育等預算，讓產業發展更難精準對接國防需求。林楚茵強調，國防主責，經濟協力，發展產業，更不能忘記這是為了強化台灣國防實力，「藍白不要口惠而不實，挺國防不是出國才說」。