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底特律老虎（Detroit Tigers）強打「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）今日在交手奧克蘭運動家（Oakland Athletics）的比賽中擔任先發第5棒二壘手。他在8局下敲出擊球初速高達103.3英哩的中外野強襲安打，順利終結近期連續10打數無安打的低潮。終場老虎以4：1擊敗運動家，收下近期5連勝。運動家此役派出左投蘇亞雷斯（Jose Suarez）假先發，投完1.1局退場後換上右投柏金斯（Jack Perkins）。李灝宇在2局下的首打席鎖定第一顆94.6英哩內角高伸卡球，擊出游擊滾地球出局。5局下第2打席，李灝宇與柏金斯纏鬥6球後，逮中95.2英哩四縫線速球，掃出中外野方向強勁平飛球，該球擊球初速達100.5英哩、飛行距離346英呎，無奈遭運動家中外野手波特（Henry Bolte）上演五星級飛撲美技接殺。6局下第3打席面對右投梅迪納（Luis Medina），則擊出捕手前軟弱滾地球出局。關鍵出現在8局下，李灝宇在2出局後對決右投小萊特（Mark Leiter Jr.），相中一顆81.8英哩低角度指叉球，一棒掃出中外野方向穿越安打。這支安打擊球初速高達103.3英哩（約166.2公里），高居全場第6快，隨後他也靠著隊友挨觸身球推進至二壘。李灝宇本場比賽總計4打數1安打，賽後打擊率0.247、上壘率0.281、長打率0.384，攻擊指數（OPS）為0.665。這支安打不僅是他7月份自3日開轟後的第2安，大聯盟生涯更已累積36安，距離台灣球員大聯盟安打榜第2名林子偉（Tzu-Wei Lin）的43安僅差7支。守備方面，李灝宇單場3次守備機會皆未發生失誤，並與隊友策動1次雙殺守備，表現十分稱職。