我是廣告 請繼續往下閱讀

中鋼股東會紀念品本次採取eGift服務，提供「統一超商50元商品卡」。針對持股1張以上，完成電子投票且未交付委託書的股東，可以透過「線上」平台領取股東會紀念品，免除現場排隊並且沒有時間地點限制。不過，持股未滿1張，並且電子投票的股東，原定8日至今（10）日為領取期間，但受到台北市停班停課影響，因領取日期此順延至7月13日。中鋼股東採取電子投票且持股未達1,000股，可憑出席通知書、身分證明文件或列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，前往中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，分別有台北市重慶南路一段2號5樓（02-23892999）、 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1（07-2238792）。不過，因受巴威颱風影響，臺北市政府宣布7月10日停止上班上課，因此台北10日將停止提供股東會紀念品發放服務，發放截止時間將順延至115年7月13日。而高雄10日仍正常上班上課，維持股東會紀念品發放服務，但高雄發放截止時間將與台北同步順延至115年7月13日，順延期間如遇例假日則無發放服務。