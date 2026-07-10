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▲台灣醫療實力揚名國際舞台！台中新悅美型醫學診所通過美國SRC國際評鑑，創下四項指標性國際紀錄。（圖／新悅提供）

▲台灣醫療實力揚名國際舞台！台中新悅美型醫學診所通過美國SRC國際評鑑，創下四項指標性國際紀錄。（圖／新悅提供）

台灣醫療實力再度躍上國際舞台！台中新悅美型醫學診所通過美國知名非營利醫療品質評鑑機構 Surgical Review Corporation（SRC）國際評鑑，一舉榮獲「內視鏡減重卓越中心」與「體雕手術卓越中心」雙卓越中心認證 。根據 SRC 官方核發之認證文件，該診所與醫師團隊更同時創下四項指標性的國際紀錄， 讓台灣的醫療軟實力躍上世界舞台發光發熱 。新悅美型醫學診所公開這四項紀錄，包含「全球第一家內視鏡減重手術卓越中心」，院內劉家嘉醫師獲認定為「全球第一位內視鏡減重大師級內視鏡醫師」；同時，該院也是「台灣第一家體雕手術卓越中心」，由陳彥州醫師獲認定為「亞洲第一位大師級體雕手術外科醫師」 。美國 SRC 評鑑向來以嚴謹著稱，其卓越中心認證與一般專科證照不同，更重視整體醫療制度 。本次認證重點涵蓋病人安全、跨專業團隊合作、術前評估、術後追蹤、併發症監測及持續品質改善，代表醫療團隊具備安全、穩定且符合國際標準的照護能力 。新悅美型醫學診所兩位院長劉家嘉與陳彥州表示，獲得 SRC 雙卓越中心認證的最大意義，在於藉由國際標準重新檢視每一項醫療流程，將風險管理與長期照護落實於臨床承諾中 。劉家嘉醫師目前擔任國際肥胖學會內視鏡減重組主席及國際指導醫師；陳彥州醫師則長期深耕大量減重後的體態重建與醫療品管 。劉家嘉表示，除了國際 SRC 認證，新悅美型醫學診所同步通過台灣衛福部美容醫學品質認證，以及肥胖醫學會卓越體重管理中心評鑑，國內外三項認證相輔相成，建構出從國際到台灣、從制度到臨床的完整品質管理體系，展現台灣醫療團隊在國際標準下的實力與堅持 。