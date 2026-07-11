作者：財訊雙週刊／陳碧珠、財訊新聞中心
台積電創辦人張忠謀將於7月10日迎來95歲生日。根據《財訊》雙週刊報導，台積電董事長暨總裁魏哲家提前於昨(7)日晚間率領公司副總以上高階團隊，北上至台北晶華酒店設宴，提前為張忠謀慶生，延續多年來由經營團隊替創辦人祝壽的傳統。夫人張淑芬與張忠謀也一起現身。
《財訊》披露，今年出席者除資深副總經理以上主管外，也有部分中生代副總與會。除了董事長魏哲家外，兩位共同營運長秦永沛、米玉傑，兩位副共同營運長侯永清、張曉強，以及資深副總王英郎、張宗生、葉主輝、吳顯揚、李俊賢、黃仁昭等人皆出席。
此外，壽宴上也有部分台積電副總的夫人到場，共同參與這場慶生活動。除展現現任經營團隊對創辦人的敬重，也讓這場生日宴更具世代傳承意味。
值得注意的是，台積電高層歷年替張忠謀慶生，多半選在君品酒店，今年則改到晶華酒店。據悉，主要是原本慣用的餐廳訂位已滿，因此臨時更換地點；而將聚餐安排在7日晚間，恰好避開張忠謀生日當周，可能受巴威颱風影響的變數。
張忠謀每年生日幾乎都會與台積電高層聚餐，成為公司延續多年的傳統。即使退出第一線，他仍是台積電最重要的精神領袖，與現任經營團隊維持一定程度的互動，例如今年6月台積電股東會後，本刊詢問魏哲家接任董事長以來是否曾感到挫折，他不改幽默地笑說：「當然有，被創辦人罵的時候，很挫折！」一句玩笑話，也透露出張忠謀仍是他經營管理重要的諮詢對象。
《財訊》採訪得知，張忠謀每逢生日，也常有企業界多年好友主動邀約餐敘，包括鴻海創辦人郭台銘、廣達董事長林百里、富邦集團董事長蔡明忠、台新金控董事長吳東亮等，據悉，退休後這些企業界老友仍會主動安排聚會，去年底他接受椎間盤突出手術後恢復情況良好，5月底就曾現身永康街巷弄內的私廚餐廳「知名李」，與多位企業大咖餐敘，停留時間長達約3個小時。
今年適逢張忠謀95歲生日，也正值全球AI浪潮持續推升半導體需求、台積電市值與技術地位再創新高，台積電將於7月16日舉行第二季法人說明會，市場高度關注魏哲家對AI需求、先進製程及先進封裝布局的最新展望，魏哲家率領經營團隊提前向創辦人祝壽，讓嚴肅的法說會先多了暖暖的人情味。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
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此外，壽宴上也有部分台積電副總的夫人到場，共同參與這場慶生活動。除展現現任經營團隊對創辦人的敬重，也讓這場生日宴更具世代傳承意味。
值得注意的是，台積電高層歷年替張忠謀慶生，多半選在君品酒店，今年則改到晶華酒店。據悉，主要是原本慣用的餐廳訂位已滿，因此臨時更換地點；而將聚餐安排在7日晚間，恰好避開張忠謀生日當周，可能受巴威颱風影響的變數。
張忠謀每年生日幾乎都會與台積電高層聚餐，成為公司延續多年的傳統。即使退出第一線，他仍是台積電最重要的精神領袖，與現任經營團隊維持一定程度的互動，例如今年6月台積電股東會後，本刊詢問魏哲家接任董事長以來是否曾感到挫折，他不改幽默地笑說：「當然有，被創辦人罵的時候，很挫折！」一句玩笑話，也透露出張忠謀仍是他經營管理重要的諮詢對象。
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