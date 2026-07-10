日本動畫新番《躲在超市後門抽菸的兩人》昨（9）日於Netflix開播，先前動畫製作團隊取得日本創作歌手imase代表作〈NIGHT DANCER〉，為先行版配樂，引起大量迴響，有粉絲驚呼，版權費用夠製作3季的《一拳超人》了吧！不過《躲在超市後門抽菸的兩人》男女主角相差21歲的「忘年戀」，在歐美動畫圈掀起討論。
大手筆砸版權費 年齡差惹議
《躲在超市後門抽菸的兩人》昨（9）日開播，台灣可在Netflix等平台觀看，動畫製作團隊在先行版動畫中，採用imase於2022年發表的代表作〈NIGHT DANCER〉，該歌曲2022年曾在TikTok、YouTube Shorts等平台掀起翻唱、翻跳熱潮，而且該歌曲只使用在先行版動畫，正是動畫片尾曲會改成imase創作的新歌〈Fiction〉，這個大手筆的做法，讓不少人直呼「製作單位太有錢」、「版權費用夠製作3季的《一拳超人》了吧」。
隨著《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫開播，有部分歐美觀眾把焦點放在男女主角的年齡差，在Reddit與X等社群平台指出，女主角山田剛出生時，男主角佐佐木已經21歲了，巨大的年齡差令人感到不適應，更質疑這樣的戀愛關係是否適合。不過另一派觀眾認為，這部動畫沒有刻意描寫禁忌戀情，而是一部訴說成年人孤獨和疲憊，雙方在冰冷的都市生活找到寄託的戀愛故事。
《躲在超市後門抽菸的兩人》劇情簡介
《躲在超市後門抽菸的兩人》劇情描述一位平凡的46歲上班族佐佐木，是每天都被工作壓得喘不過氣的社畜，他最大的療癒，就是到超市看看自己暗戀的25歲收銀員「山田」，有天山田不在超市裡，不過他卻在超市後門遇到一位會抽菸、打扮前衛的神秘女子「田山」，兩人也透過抽菸、閒聊建立起特殊情誼。
而佐佐木一直沒有發現，個性灑脫的田山，其實就是他暗戀的女生「山田」下班後的樣子，這段屬於成年人之間的曖昧、療癒日常，成為近年最受歡迎的戀愛漫畫。《躲在超市後門抽菸的兩人》改編自漫畫家地主（Jinushi）的同名漫畫，曾獲「下一部人氣漫畫大賞2022」網路漫畫部門冠軍。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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《躲在超市後門抽菸的兩人》昨（9）日開播，台灣可在Netflix等平台觀看，動畫製作團隊在先行版動畫中，採用imase於2022年發表的代表作〈NIGHT DANCER〉，該歌曲2022年曾在TikTok、YouTube Shorts等平台掀起翻唱、翻跳熱潮，而且該歌曲只使用在先行版動畫，正是動畫片尾曲會改成imase創作的新歌〈Fiction〉，這個大手筆的做法，讓不少人直呼「製作單位太有錢」、「版權費用夠製作3季的《一拳超人》了吧」。
隨著《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫開播，有部分歐美觀眾把焦點放在男女主角的年齡差，在Reddit與X等社群平台指出，女主角山田剛出生時，男主角佐佐木已經21歲了，巨大的年齡差令人感到不適應，更質疑這樣的戀愛關係是否適合。不過另一派觀眾認為，這部動畫沒有刻意描寫禁忌戀情，而是一部訴說成年人孤獨和疲憊，雙方在冰冷的都市生活找到寄託的戀愛故事。
《躲在超市後門抽菸的兩人》劇情描述一位平凡的46歲上班族佐佐木，是每天都被工作壓得喘不過氣的社畜，他最大的療癒，就是到超市看看自己暗戀的25歲收銀員「山田」，有天山田不在超市裡，不過他卻在超市後門遇到一位會抽菸、打扮前衛的神秘女子「田山」，兩人也透過抽菸、閒聊建立起特殊情誼。
而佐佐木一直沒有發現，個性灑脫的田山，其實就是他暗戀的女生「山田」下班後的樣子，這段屬於成年人之間的曖昧、療癒日常，成為近年最受歡迎的戀愛漫畫。《躲在超市後門抽菸的兩人》改編自漫畫家地主（Jinushi）的同名漫畫，曾獲「下一部人氣漫畫大賞2022」網路漫畫部門冠軍。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！