我是廣告 請繼續往下閱讀

築間鍋物部分門市退場 集團2大核心品牌仍是營運基礎

築間餐飲集團（7723）進行門市整改及品牌資源重整，上半年持續推動品牌結構優化，2026年上半年合併營收維持在新台幣20.69億元，隨品牌調整陸續完成，整改門店挹注營收，下半年可望逐步發揮效益、推升業績表現築間表示，近年台灣餐飲市場逐步由追求展店速度，轉向重視品牌定位、經營效率及消費體驗；在消費趨於理性，以及人力、租金、原物料成本上漲等因素影響下，餐飲業者紛紛重新檢視品牌布局與門店經營效益。因應市場趨勢，築間持續推動品牌結構優化，針對部分營運效益較低的門店進行整改，約有3家門市於6月底陸續整改完成，以提升整體營運效率與品牌競爭力。築間指出，門店整改主要導入「麟德殿．四時茶館」及「百年土種蔘雞湯」2大新品牌，透過差異化品牌定位及產品組合優化，進一步完善集團版圖，並滿足消費者對特色餐飲與體驗型消費的需求。築間說明，目前門店調整主要以「築間幸福鍋物」部分門市進行優化，也依據各商圈消費特性與門店經營效益進行資源重新配置。雖然部分門市陸續退場，「築間幸福鍋物」憑藉穩定的會員基礎與品牌知名度，仍為集團營收占比最高的核心品牌，其次則為「燒肉Smile」。築間提到，未來集團將持續以2大核心品牌作為營運基礎，搭配新品牌布局，擴大不同消費客群的市場覆蓋率，進一步提升整體營運韌性與市場競爭力。展望下半年，築間看好暑假聚餐、家庭聚會、學生聚餐及企業餐敘等外食需求，可望帶動整體來客數回升。同時，面對近期消費者對食品安全議題的高度關注，集團持續強化食材、供應商的管理，加強門市衛生稽核及員工教育訓練等。隨著品牌門店布局優化逐步完成，新品牌擴大貢獻營收，築間表示，將持續深化「品牌升級、門店優化、新業態拓展」3大策略，穩健提升營運效率與獲利體質，推動整體營運逐步回穩。