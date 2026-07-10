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颱風巴威來襲，北市府昨晚8時宣布，今（10）日停班停課，不過台中市則搶先宣布，明日停班課，民眾關注台北市是否也會提早宣布。市長蔣萬安則回應，面對25年來最大暴風圈的颱風，嚴陣以待、料敵從寬、禦敵從嚴，昨天就宣布今天停班停課，希望所有市民把握防災準備日，做好防災準備和災後復原計畫。台北市長蔣萬安今早主持巴威颱風（BAVI）第2次工作會報，針對台中市府昨天宣布今晚6時才停班停課，以及明天也停班停課，北市府今天是否也會提前宣布，蔣萬安說，面對25年來暴風圈最大的颱風，嚴陣以待、料敵從寬、禦敵從嚴，加上台北市連日豪大雨，造成土壤含水量飽和，大幅提升山坡地致災的風險。所以昨天就宣布今天停止上班上課，希望所有市民朋友把握今天防災準備日，好好做各項防災準備工作，同時也可以做好接下來災後復原的各項計畫。至於傳出台北、基隆昨天一早就傾向今天放颱風假，被解讀是因為北北基桃有3市長要連任，媒體詢問放假的標準，蔣萬安說，他連日到災害應變中心參與會議，氣象團隊預判可能如同2015年蘇迪勒颱風對台北造成的嚴重災情，也可能像之前的艾利颱風，因此做為決策者，不能輕忽對市民造成的影響。蔣萬安強調，台北市面對極端氣候，整體的防災思維也應做一些調整，從單純氣象數據的判斷，提升到實質的風險管理。「我們不能阻止颱風來不來，也沒有辦法預期颱風侵襲台灣造成災情，所以必須嚴陣以待做好萬全，做好事前各項準備工作，把風險降低」蔣萬安說，也希望提前部署各項災後復原的工作，讓整個災後城市很快速地恢復到正常生活，逐步建構成功城市的韌性。他今天會把握時間，到各地巡察，包括大同、大安區，也會到萬華跟士林去看各項準備的工作。一樣做最壞的打算，做萬全的準備。