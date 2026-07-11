台股衝破48000點，帶動一股「股轉房」的豪宅購入潮；多數聚焦於雙北、台中等頂級豪宅，也讓低迷房市出現了新活水。
作者：財訊雙週刊／游筱燕
今年3月，台中西區豪宅社區「由鉅大恆」出現一筆總價逾1.4億元的交易，該案採全現金購入，創下今年西區首筆破億元交易，總移轉面積含3車位達178.45坪，扣除車位價值後，換算每坪單價落在83.97萬元，單價、總價均創社區次高。
新現象》地標豪宅買氣旺盛
據《財訊》雙週刊了解，買方為住在台北市「西華富邦」的侯姓少年股神，因為股市高檔獲利，買給台中父母的退休宅。而事實上，不只有侯姓少年股神，一群股神也因為在股市賺得盆滿缽滿，打算購入地標級的超高檔豪宅。
長期站在市場第1線的代銷龍頭、新聯陽實業副總經理邱俊陽指出，雖然現在市場熱錢鋪天蓋地，但若以一般普通建案或剛性需求的首購房型來看，市場買氣其實還是冷淡，「資金真正直接從股市獲利流向不動產的，主要是『頂級豪宅』，也就是每戶總價大約3億到4億元以上的頂尖客群。」
這群站在金字塔頂端的高階客群，迎來了近數十年來最好的股市獲利期，手中掌握的資金部位非常高，其投入金額比起一般小資族高出許多倍。他們若將部分資金轉向尋求安全性高、具備市場獨特性與極高保值性的資產，位於精華地段、動輒數億元的頂級超豪宅，就成了財富配置的選項之一。
台北市》指標物件量縮價漲
反映在數字上，台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，單價222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。此外，13樓戶也以2.28億元售出，單價204.5萬元也創同樓層新高，兩位新屋主皆無貸款入手，讓「西華富邦」穩坐單價兩百萬元俱樂部。
今年單價站上兩百萬元的成屋豪宅社區，還包括信義計畫區的「冠德信義C棟」，頂樓戶雖為關係人特殊交易，但單價達208.4萬元，也刷新同棟的單價天花板。
不過，《財訊》雙週刊指出，今年前4個月台北市單價兩百萬元以上的超豪宅，不論預售屋還是成屋，交易量都比去年同期減少，但價格卻持續上漲。預售屋方面年漲1.3%，成屋漲幅更大，達9.1%，台北超豪宅市場呈現「量縮價漲」的走勢。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市盤整，全台各類產品的交易量都持續縮減，台北市的豪宅雖然近期有交易，但是也難免受到房市低迷影響，且台北市推案難度高，豪宅少有新供給，比如去年因有預售新案「吾雙」強銷，貢獻十多筆交易，推升首都高單價豪宅的買氣，但今年銷售進入尾聲，交易案件數也較去年同期縮減。此外，去年囤房稅首度開徵，部分建商出清存貨的態度較積極，但存貨售出後，待售量減少，使今年的交易量也下滑。
邱俊陽觀察，這種超級豪宅的交易，其資金與合約拉得比較長，不若一般成屋要在兩個月內辦妥貸款與交屋。高階豪宅客人的資產配置需要時間拿捏，配合大老闆們的財務調度。
他更透露了市場上的「分水嶺」。目前台北市最難賣的產品，反而是總價卡在7000萬至8000萬元的物件。由於受限於中央銀行嚴厲的豪宅限貸政策，買方自備款往往得從原本的3成，大幅提高至7成，受政策衝擊最大。
「相反地，當你總價超過2億、3億元以上，買方根本不需要看銀行臉色，多數都是直接用股市賺來的熱錢，或企業長期的資產配置資金全額付清。」邱俊陽說。這群真正不差錢的超級豪宅買方，讓3億元以上的市場呈現獨立行情，維持穩定成長。
新北市》高單價新案變更多
《財訊》雙週刊分析，不同於台北市超高單價的豪宅交易量縮，新北市卻逆勢量增。實價登錄資料顯示，今年前4個月，新北市單價百萬元、總價逾6000萬元以上的豪宅交易共9筆，與去年同期不到5筆相比，交易量有明顯增加。新北市推出突破百萬元單價的大坪數豪宅，始自2023年新板特區預售案「勝輝一邸」，後續包括中和、新店、永和、三重等地，都接連出現破百萬元的新案，但高單價建案規畫多半以中小坪數居多，大坪數戶別相對稀少。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，疫情後的資金潮，帶動台灣房價飆漲，房價本就高人一等的台北市，連小宅新案都屢見攻上兩百萬元單價的交易案例，以總價6000萬元來看，在台北市蛋黃區的新案市場中，只能買30坪左右的空間，但到了隔壁的新北，便能升級至50坪以上，對新興富豪而言，是相對經濟實惠的選擇，促成了近年新北百萬單價豪宅的興起。
新北市單價百萬元以上的超豪宅，都集中在板橋區。板橋區擁有3鐵共構的便利交通，與台北市也僅一橋之隔，但房價與台北市相較相對親民，因此對首都外溢買盤具有相當程度的吸引力。其中，「三輝白昀」緊鄰新北市政經核心的新板特區，成為新北目前唯一單價站上百萬元的一手成屋豪宅。
近期討論度高的豪宅當屬亞東醫院站附近的預售豪宅「遠揚之森A+」，由於不在過往認定的豪宅區域範圍新板特區，且單價逾110萬元讓市場咋舌。係因雙北蛋黃區少見的超過3000坪、超大基地開發案，附近又少有大坪數產品釋出，單價一舉改寫亞東醫院站一帶的房價天花板。
台中市》出現百萬元超豪宅
在台中，單價破百萬元、總價億元左右的超豪宅交易，清一色為7期的預售案，其中以「聯聚玉衡大廈」的單價最高，該案完工後將是中台灣樓層最高的住宅大樓。排名居次的也是聯聚的「聯聚理安大廈」。2025至2026年的超豪宅交易主要由該兩個預售案交易所貢獻。不過去年1到4月的超豪宅交易有15筆，今年1到4月僅6筆，推測是去年「聯聚玉衡大廈」甫推案，強銷期銷量衝比較快所致。
陳定中指出，台中市作為中部地區的發展樞紐，房地產本就具相當程度的發展優勢，7期的核心地位更是無可取代，為高價豪宅的誕生奠定基礎。尤其，疫情後的房地產漲勢，讓台中的新興重劃區地價快速拉高，當較外圍的區段都出現五字頭高價後，與市中心的價差拉近，買盤與建商便回流市中心，也讓台中成為雙北之外，率先出現百萬元單價超豪宅的都會。…（本文出自《財訊》雙週刊第767期）
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今年3月，台中西區豪宅社區「由鉅大恆」出現一筆總價逾1.4億元的交易，該案採全現金購入，創下今年西區首筆破億元交易，總移轉面積含3車位達178.45坪，扣除車位價值後，換算每坪單價落在83.97萬元，單價、總價均創社區次高。
新現象》地標豪宅買氣旺盛
據《財訊》雙週刊了解，買方為住在台北市「西華富邦」的侯姓少年股神，因為股市高檔獲利，買給台中父母的退休宅。而事實上，不只有侯姓少年股神，一群股神也因為在股市賺得盆滿缽滿，打算購入地標級的超高檔豪宅。
長期站在市場第1線的代銷龍頭、新聯陽實業副總經理邱俊陽指出，雖然現在市場熱錢鋪天蓋地，但若以一般普通建案或剛性需求的首購房型來看，市場買氣其實還是冷淡，「資金真正直接從股市獲利流向不動產的，主要是『頂級豪宅』，也就是每戶總價大約3億到4億元以上的頂尖客群。」
這群站在金字塔頂端的高階客群，迎來了近數十年來最好的股市獲利期，手中掌握的資金部位非常高，其投入金額比起一般小資族高出許多倍。他們若將部分資金轉向尋求安全性高、具備市場獨特性與極高保值性的資產，位於精華地段、動輒數億元的頂級超豪宅，就成了財富配置的選項之一。
台北市》指標物件量縮價漲
反映在數字上，台灣房屋集團實價登錄最新資料，大直豪宅「西華富邦」，今年4月16樓戶以總價3.3億元售出，單價222.2萬元，為同樓層最高單價，也是今年至今豪宅交易榜，僅次於「One Park Taipei元利信義聯勤」的次高單價交易。此外，13樓戶也以2.28億元售出，單價204.5萬元也創同樓層新高，兩位新屋主皆無貸款入手，讓「西華富邦」穩坐單價兩百萬元俱樂部。
今年單價站上兩百萬元的成屋豪宅社區，還包括信義計畫區的「冠德信義C棟」，頂樓戶雖為關係人特殊交易，但單價達208.4萬元，也刷新同棟的單價天花板。
不過，《財訊》雙週刊指出，今年前4個月台北市單價兩百萬元以上的超豪宅，不論預售屋還是成屋，交易量都比去年同期減少，但價格卻持續上漲。預售屋方面年漲1.3%，成屋漲幅更大，達9.1%，台北超豪宅市場呈現「量縮價漲」的走勢。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年房市盤整，全台各類產品的交易量都持續縮減，台北市的豪宅雖然近期有交易，但是也難免受到房市低迷影響，且台北市推案難度高，豪宅少有新供給，比如去年因有預售新案「吾雙」強銷，貢獻十多筆交易，推升首都高單價豪宅的買氣，但今年銷售進入尾聲，交易案件數也較去年同期縮減。此外，去年囤房稅首度開徵，部分建商出清存貨的態度較積極，但存貨售出後，待售量減少，使今年的交易量也下滑。
邱俊陽觀察，這種超級豪宅的交易，其資金與合約拉得比較長，不若一般成屋要在兩個月內辦妥貸款與交屋。高階豪宅客人的資產配置需要時間拿捏，配合大老闆們的財務調度。
他更透露了市場上的「分水嶺」。目前台北市最難賣的產品，反而是總價卡在7000萬至8000萬元的物件。由於受限於中央銀行嚴厲的豪宅限貸政策，買方自備款往往得從原本的3成，大幅提高至7成，受政策衝擊最大。
「相反地，當你總價超過2億、3億元以上，買方根本不需要看銀行臉色，多數都是直接用股市賺來的熱錢，或企業長期的資產配置資金全額付清。」邱俊陽說。這群真正不差錢的超級豪宅買方，讓3億元以上的市場呈現獨立行情，維持穩定成長。
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《財訊》雙週刊分析，不同於台北市超高單價的豪宅交易量縮，新北市卻逆勢量增。實價登錄資料顯示，今年前4個月，新北市單價百萬元、總價逾6000萬元以上的豪宅交易共9筆，與去年同期不到5筆相比，交易量有明顯增加。新北市推出突破百萬元單價的大坪數豪宅，始自2023年新板特區預售案「勝輝一邸」，後續包括中和、新店、永和、三重等地，都接連出現破百萬元的新案，但高單價建案規畫多半以中小坪數居多，大坪數戶別相對稀少。
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新北市單價百萬元以上的超豪宅，都集中在板橋區。板橋區擁有3鐵共構的便利交通，與台北市也僅一橋之隔，但房價與台北市相較相對親民，因此對首都外溢買盤具有相當程度的吸引力。其中，「三輝白昀」緊鄰新北市政經核心的新板特區，成為新北目前唯一單價站上百萬元的一手成屋豪宅。
近期討論度高的豪宅當屬亞東醫院站附近的預售豪宅「遠揚之森A+」，由於不在過往認定的豪宅區域範圍新板特區，且單價逾110萬元讓市場咋舌。係因雙北蛋黃區少見的超過3000坪、超大基地開發案，附近又少有大坪數產品釋出，單價一舉改寫亞東醫院站一帶的房價天花板。
台中市》出現百萬元超豪宅
在台中，單價破百萬元、總價億元左右的超豪宅交易，清一色為7期的預售案，其中以「聯聚玉衡大廈」的單價最高，該案完工後將是中台灣樓層最高的住宅大樓。排名居次的也是聯聚的「聯聚理安大廈」。2025至2026年的超豪宅交易主要由該兩個預售案交易所貢獻。不過去年1到4月的超豪宅交易有15筆，今年1到4月僅6筆，推測是去年「聯聚玉衡大廈」甫推案，強銷期銷量衝比較快所致。
陳定中指出，台中市作為中部地區的發展樞紐，房地產本就具相當程度的發展優勢，7期的核心地位更是無可取代，為高價豪宅的誕生奠定基礎。尤其，疫情後的房地產漲勢，讓台中的新興重劃區地價快速拉高，當較外圍的區段都出現五字頭高價後，與市中心的價差拉近，買盤與建商便回流市中心，也讓台中成為雙北之外，率先出現百萬元單價超豪宅的都會。…（本文出自《財訊》雙週刊第767期）
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