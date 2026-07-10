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巴威颱風減弱中颱「影響台灣時間變長」！各地最新風雨時程

目前已減弱為「中度颱風」，但不變的，仍是其廣大的環流風場，這個特點將讓全台各地都有颱風的感受。

颱風移動速度有偏慢跡象，風雨影響時間將比預期長。

愈往北，風雨都愈明顯；愈往山區，雨愈明顯；愈往南，則偏向有風雨較少。

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風「今晚開始強風豪雨」！4縣市山區最高炸破900毫米

平地累積最大雨量的為新北市，最高可以達到700毫米

至於山區的累積雨量更為可觀，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣最高都可累積到900毫米；台中市、南投縣則也有800毫米的數據。