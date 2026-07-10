巴威颱風逐漸靠近台灣，預計今（10）日越晚風雨越大，雖然強度已經減弱為中度颱風，但肥大的暴風圈依舊對台灣造成明顯影響。氣象粉專「天氣即時預報」就分享巴威颱風最新風雨時程，提醒民眾一定要做好防颱準備。而中央氣象署目前總雨量預測，有4縣市山區最高累積至900毫米，千萬要特別留意。
巴威颱風減弱中颱「影響台灣時間變長」！各地最新風雨時程
「天氣即時預報」表示，巴威颱風受到垂直風切增強影響及其自身結構仍在整合，目前已減弱為「中度颱風」，但不變的，仍是其廣大的環流風場，這個特點將讓全台各地都有颱風的感受。路徑方面，過去數小時颱風移動大方向仍是往西北前進，由於導引氣流偏弱，颱風移動速度有偏慢跡象，風雨影響時間將比預期長。
「天氣即時預報」也根據氣象署及歐洲ECMWF模擬，準備最新風雨時程圖表給民眾參考，預計影響最劇烈的時間就是周五下午至周日上午，「北部、宜蘭、西部沿海、較高山區」都是強風注意區域，愈往「北」風勢愈大；最接近颱風的「北部、宜蘭」無論平地、山區，雨勢都將相當明顯；愈往北，風雨都愈明顯；愈往山區，雨愈明顯；愈往南，則偏向有風雨較少。
📍北部、宜蘭地區：周五下午至周六下午
📍中南部山區：周六上午至周日深夜
📍中部平地、澎湖、金門：周五下午至周日凌晨
📍南部平地、花蓮：周五下午至周日凌晨
📍連江縣：周六上午至周日上午
📍台東縣：周六清晨至周日清晨
巴威颱風「今晚開始強風豪雨」！4縣市山區最高炸破900毫米
面對巴威颱風來勢洶洶，氣象署最新總雨量預估，從7月9日凌晨0時至7月12日24時止，平地累積最大雨量的為新北市，最高可以達到700毫米；新竹縣、苗栗縣最高則可達到600毫米；台中市、南投縣、桃園市則是500毫米；台北市、基隆市最高則是400毫米。
至於山區的累積雨量更為可觀，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣最高都可累積到900毫米；台中市、南投縣則也有800毫米的數據。雖然巴威颱風減弱變為中度颱風，但龐大的暴風圈依舊不容小覷，請民眾做好防颱準備，周末沒事待在家不要外出，留意自身安全。
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「天氣即時預報」表示，巴威颱風受到垂直風切增強影響及其自身結構仍在整合，目前已減弱為「中度颱風」，但不變的，仍是其廣大的環流風場，這個特點將讓全台各地都有颱風的感受。路徑方面，過去數小時颱風移動大方向仍是往西北前進，由於導引氣流偏弱，颱風移動速度有偏慢跡象，風雨影響時間將比預期長。
「天氣即時預報」也根據氣象署及歐洲ECMWF模擬，準備最新風雨時程圖表給民眾參考，預計影響最劇烈的時間就是周五下午至周日上午，「北部、宜蘭、西部沿海、較高山區」都是強風注意區域，愈往「北」風勢愈大；最接近颱風的「北部、宜蘭」無論平地、山區，雨勢都將相當明顯；愈往北，風雨都愈明顯；愈往山區，雨愈明顯；愈往南，則偏向有風雨較少。
📍中南部山區：周六上午至周日深夜
📍中部平地、澎湖、金門：周五下午至周日凌晨
📍南部平地、花蓮：周五下午至周日凌晨
📍連江縣：周六上午至周日上午
📍台東縣：周六清晨至周日清晨
巴威颱風「今晚開始強風豪雨」！4縣市山區最高炸破900毫米
面對巴威颱風來勢洶洶，氣象署最新總雨量預估，從7月9日凌晨0時至7月12日24時止，平地累積最大雨量的為新北市，最高可以達到700毫米；新竹縣、苗栗縣最高則可達到600毫米；台中市、南投縣、桃園市則是500毫米；台北市、基隆市最高則是400毫米。
至於山區的累積雨量更為可觀，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣最高都可累積到900毫米；台中市、南投縣則也有800毫米的數據。雖然巴威颱風減弱變為中度颱風，但龐大的暴風圈依舊不容小覷，請民眾做好防颱準備，周末沒事待在家不要外出，留意自身安全。
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