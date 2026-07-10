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▲挪威航空發文標記英國航空，邀請他們來打賭。（圖／挪威航空IG@flynorwegian）

挪威國腳哈蘭德（Erling Haaland）帶領球隊晉級8強，在本屆世界盃爆紅，下場比賽挪威將對陣英格蘭，挪威航空也出奇招，在IG發文標記英國航空打賭，賭注是輸球的那一方，要把航空粉專的大頭貼改成對方的LOGO；英航見狀笑回「不要打你贏不了的賭」，結果挪航還反擊「這意思是你怕了嗎？」爆笑互動掀起全球關注。挪威與英國的世界盃大戰在即，挪威航空8日囂張發文，標記英國航空帳號提議：「你想打賭嗎？如果挪威贏了，你必須在週日（一天）把IG換成我們的標誌。反之亦然，怎麼樣？」面對挪航的叫囂，英航也霸氣回應「不要打你贏不了的賭」，結果挪航不放棄，再度調侃「這意思是你怕了嗎？」火藥味十足的對話讓粉絲全笑翻。之後義大利航空也加入觀戰，在底下留言：「20年前我們還在舉世界盃冠軍獎盃，現在，我們只能在這個留言區看熱鬧了。唉，時間過得真快」。阿拉伯利雅德航空則留言：「我們已經準備好爆米花了」，布魯塞爾航空也喊話要當裁判：「我們將成為VAR」，各家航空公司都發揮幽默感，圍觀這場賭局。挪威航空因此在今日再度發文，貼出一張空服員手拿英式茶杯的照片，笑說：｢開始了，英國航空已接受賭注。敬請期待」，這兩篇貼文目前分別獲得9.7萬、1.4萬人按讚，網友也笑翻留言，直呼：「每個挪威人都跟哈蘭德一樣幽默嗎？」而挪英大戰將在台灣時間7月12日凌晨5點開打，究竟鹿死誰手，觀眾拭目以待。