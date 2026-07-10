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新男主角爆發爭議 實體活動全面取消

▲《戀與深空》原本要在中國、日本舉辦線下活動，卻接連取消。（圖／戀與深空官網）

劍湖山聯動活動停辦 玩家表示理解

知名乙女手遊《戀與深空》因為新角色「敖尹」，引發不小爭議，官方後續也道歉，表示全面暫停敖尹的開發計畫，未來不會上架。不過網路上許多玩家仍持續對敖尹該不該上架論戰。疑似因為爭議未平息，官方宣布暫停原訂於7月18日在劍湖山世界主題遊樂園舉辦的線下合作活動。《戀與深空》原先將在大型改版中，增加第六位新角色狼王「敖尹」，但宣傳影片中敖尹擅闖女主（玩家）家中，更不顧女主反抗，強制摟抱女主，引發許多「太太們」（玩家）不滿，加上玩家憂心官方忽略原本5位角色的劇情開發，因此發起抵制，官方後續決定道歉，並且終止敖尹的開發計畫。後續卻又引發支持敖尹的玩家出面，高喊「還我小狼」，風波難以停止。在爭議事件之後，《戀與深空》取消參加中國舉辦的大型展覽「BilibiliWorld 2026」，官方原本計劃7月11日、12日在日本六本木舉行《戀與深空》的實體特別活動「與你相戀的夏日約會」，也同樣宣布取消。現在官方也表示，原定於7月18日到8月17日舉辦《戀與深空》，和劍湖山世界主題樂園聯動實體活動，在經過綜合評估活動整體規劃和執行安排後，決定取消本次的聯動活動，「對於相關異動所造成獵人小姐的不便與困擾，我們深感歉意，也感謝一直以來的理解、支持。」大部分玩家認為官方做出這個考量可以理解，「這波先給深空一個讚，暫時這樣省得一些不理智的到現場鬧事，苦了其他人和辛苦的工作人員」、「估計考慮到安全問題，取消活動也沒辦法！建議將遊戲限制年齡升級！太多心智未成熟的人」、「因為安全考量取消也是正確的決定⋯，但我還是要說，既然這些有風險的活動都取消了，是不是可以把狼還回來」，也有玩家表示自己已經訂好飯店了卻取消，相當可惜。