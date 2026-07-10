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慢性病患備妥3至5天用藥量

▲颱風前除了搶菜、囤泡麵，也應提前備妥慢性病用藥、檢查急救用品，若出現胸痛、呼吸困難、半身無力或意識不清等症狀，即使颱風天也要立即就醫。（圖／恩主公醫院提供）。

檢查急救箱！需備齊5類用品

出現5大警訊別硬撐 颱風天也要衝急診

颱風逼近，除了搶菜、囤泡麵和關注停班停課，颱風前健康準備同樣重要。恩主公醫院家醫科主任劉顯達提醒，慢性病患者應提前備妥3至5天藥量，家中也要檢查退燒藥、止痛藥、外傷用品、體溫計及手電筒；若出現胸痛、呼吸困難、半身無力、意識不清或嬰幼兒高燒等症狀，即使颱風天也要立即急診，別等風雨停了才就醫。劉顯達醫師表示，颱風期間可能出現診所停診、交通中斷等情況，慢性病患者一旦中斷用藥，輕則血壓、血糖失控，嚴重時恐引發急性心肌梗塞、腦中風等危及生命的狀況。劉顯達建議，高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病患者，應在颱風來臨前1至2天先確認藥量，手邊藥物至少要足夠使用3至5天。若藥量不足，或對用藥方式有疑問，應提前回診，或打電話向原就醫院所確認，避免颱風期間無藥可用。除了慢性病用藥，家中急救箱也要全面檢查。劉顯達提醒，颱風前應確認是否備有若家中有慢性病患者，也要確認體溫計、血壓計能否正常使用。另外，颱風可能造成停電，手電筒及備用電池同樣不可少，以免夜間無法照明，影響基本醫療照護。劉顯達強調，颱風天急診仍會照常運作，若出現危急症狀，不能因為外面風雨大就拖延，身體出現五大警訊不要拖，颱風天也要衝急診：醫師提醒，急性症狀每一分鐘都是關鍵，千萬不要抱持等颱風停了再說的想法。防颱不只是準備泡麵、飲用水和搶菜，更要提前備妥藥物、檢查急救用品，並掌握必須立即送醫的警訊，才能真正降低颱風期間的健康風險。