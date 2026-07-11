作者：財訊雙週刊／林信男、財訊新聞中心
根據《財訊》雙週刊報導，特斯拉執行長馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，今年6月12日在那斯達克交易所掛牌上市，並於7月7日正式納入那斯達克100指數。
根據美國有線電視新聞網（CNN）統計，目前有超過200種投資商品追蹤那斯達克100指數，總資產規模達8000億美元，這也意味著，持有這類商品（例如基金）的投資人，等同「自動」獲得投資SpaceX的機會。
媒體形容，SpaceX的股票開始進入「蜜月期之後的信心階段」。Yahoo Finance評論寫道，投資人對馬斯克的支持，猶如一種「信仰」，SpaceX上市後，股東們更需要保持信念，這也讓市場對SpaceX前景的解讀，顯得更加關鍵。
一、SpaceX在那斯達克100指數中的權重
《財訊》雙週刊分析，那斯達克100指數成分股，是在那斯達克交易所進行交易的公司當中，市值相對大的100家非金融業者，以科技公司為主。
由倫敦證交所集團（LSEG）資料可得知，SpaceX在那斯達克100指數中的權重占比，約1.34％。
SpaceX的權重僅1.34％，主因在於，那斯達克100指數對成分股權重的計算方式，是依據可供交易的股票數量進行加權，但SpaceX上市時，可供交易的股票比例低於5％，因此換算出來的權重偏低。
不過，隨著股票禁售期陸續解禁（部分股東最快將在8月解禁），會有更多SpaceX的股票可供交易，SpaceX在那斯達克100指數中的權重，有機會逐漸增加。
二、SpaceX目標價 投行看法樂觀
SpaceX週二（7月7日）股價跌近7％，來到149.47美元，但華爾街主要投行，多對其前景抱持樂觀看法。摩根大通出具報告指出，SpaceX對人類的潛在影響，比以往任何公司都大，估計SpaceX的股價可望在2027年底達到225美元。
市場研究機構MoffettNathanson的立場則較為謹慎，認為SpaceX未來仍會面臨監管、技術和市場需求等變數，預期股價將降至131美元。
不過，《財訊》雙週刊指出，從《彭博社》追蹤的分析師目標價來看，SpaceX的平均目標價，落在236.45美元，明顯高於7月7日的收盤價。
三、股價想達陣 需要這些條件
華爾街投行對於SpaceX的目標價，提出許多相對應的基本面條件；譬如，星艦的使用效率必須達到最大限度。但現階段，各投行對SpaceX星艦的發射數量預測，落差頗大，摩根大通預測SpaceX到2031年累計會發射5000艘星艦；加拿大皇家銀行（RBC）則預計SpaceX到2030年，會發射2440艘星艦。
除此之外，SpaceX須兌現承諾，在太空成功開發AI資料中心；另，在收購人工智慧（AI）新創公司Cursor之後，應有效提升xAI聊天機器人Grok的市場競爭力。
四、SpaceX會和特斯拉一樣被納入標普500指數？
CNN 報導指出，SpaceX必須連續4個季度獲利，才有可能被納入標普500指數。
《財訊》雙週刊分析，以特斯拉為例，這家公司足足花了10年的時間，才被納入標普500指數。2010年6月，特斯拉以每股17美元的價格上市交易，幾個月後，股價跌至1.30美元左右的低點，之後幾年，股價持續波動，直到2020年才真正起飛。
市場預期，接下來幾季，投資人會以更審慎的態度，檢視SpaceX的業績，股價波動將隨之加劇。
「人們擔心期望過高」，美國全國保險公司（Nationwide）旗下投資管理集團首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）推估，股價波動的情況，會一直延續到財報發布之後。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
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根據美國有線電視新聞網（CNN）統計，目前有超過200種投資商品追蹤那斯達克100指數，總資產規模達8000億美元，這也意味著，持有這類商品（例如基金）的投資人，等同「自動」獲得投資SpaceX的機會。
媒體形容，SpaceX的股票開始進入「蜜月期之後的信心階段」。Yahoo Finance評論寫道，投資人對馬斯克的支持，猶如一種「信仰」，SpaceX上市後，股東們更需要保持信念，這也讓市場對SpaceX前景的解讀，顯得更加關鍵。
一、SpaceX在那斯達克100指數中的權重
《財訊》雙週刊分析，那斯達克100指數成分股，是在那斯達克交易所進行交易的公司當中，市值相對大的100家非金融業者，以科技公司為主。
由倫敦證交所集團（LSEG）資料可得知，SpaceX在那斯達克100指數中的權重占比，約1.34％。
SpaceX的權重僅1.34％，主因在於，那斯達克100指數對成分股權重的計算方式，是依據可供交易的股票數量進行加權，但SpaceX上市時，可供交易的股票比例低於5％，因此換算出來的權重偏低。
不過，隨著股票禁售期陸續解禁（部分股東最快將在8月解禁），會有更多SpaceX的股票可供交易，SpaceX在那斯達克100指數中的權重，有機會逐漸增加。
二、SpaceX目標價 投行看法樂觀
SpaceX週二（7月7日）股價跌近7％，來到149.47美元，但華爾街主要投行，多對其前景抱持樂觀看法。摩根大通出具報告指出，SpaceX對人類的潛在影響，比以往任何公司都大，估計SpaceX的股價可望在2027年底達到225美元。
市場研究機構MoffettNathanson的立場則較為謹慎，認為SpaceX未來仍會面臨監管、技術和市場需求等變數，預期股價將降至131美元。
不過，《財訊》雙週刊指出，從《彭博社》追蹤的分析師目標價來看，SpaceX的平均目標價，落在236.45美元，明顯高於7月7日的收盤價。
三、股價想達陣 需要這些條件
華爾街投行對於SpaceX的目標價，提出許多相對應的基本面條件；譬如，星艦的使用效率必須達到最大限度。但現階段，各投行對SpaceX星艦的發射數量預測，落差頗大，摩根大通預測SpaceX到2031年累計會發射5000艘星艦；加拿大皇家銀行（RBC）則預計SpaceX到2030年，會發射2440艘星艦。
除此之外，SpaceX須兌現承諾，在太空成功開發AI資料中心；另，在收購人工智慧（AI）新創公司Cursor之後，應有效提升xAI聊天機器人Grok的市場競爭力。
四、SpaceX會和特斯拉一樣被納入標普500指數？
CNN 報導指出，SpaceX必須連續4個季度獲利，才有可能被納入標普500指數。
《財訊》雙週刊分析，以特斯拉為例，這家公司足足花了10年的時間，才被納入標普500指數。2010年6月，特斯拉以每股17美元的價格上市交易，幾個月後，股價跌至1.30美元左右的低點，之後幾年，股價持續波動，直到2020年才真正起飛。
市場預期，接下來幾季，投資人會以更審慎的態度，檢視SpaceX的業績，股價波動將隨之加劇。
「人們擔心期望過高」，美國全國保險公司（Nationwide）旗下投資管理集團首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）推估，股價波動的情況，會一直延續到財報發布之後。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
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