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近年YouTube百花齊放，不少YouTuber的人氣甚至不輸一線藝人。其實早在疫情期間，男星鄭元暢也曾搭上YT熱潮，2020年開設料理節目《鄭元暢之不專業廚房》，邀來許瑋甯、林依晨、林心如等演藝圈好友下廚。近日節目片段再度被網友翻出，其中許瑋甯原本信心滿滿下廚，沒想到鄭元暢全程只顧著喝酒、聊天，最後還把她逼到崩潰大喊：「隨便啦！」笑翻一票粉絲。節目一開場，鄭元暢就笑說《不專業廚房》的宗旨，就是要教大家「如何討厭做飯」、「如何毀掉廚房」，還故意找來公認很會做菜的許瑋甯挑戰俄羅斯烤肉串，笑虧對方收到菜單時還自信表示：「我都會做耶！」因此刻意挑選她沒做過的料理。不過兩人一開始根本沒急著做菜，而是先開香檳、聊喝酒，鄭元暢更直接宣布：「今天做菜不是重點，我們今天就是喝酒聊天。」許瑋甯還特地送上攜帶式紅酒杯當禮物，兩人笑說彼此包包裡不是環保吸管，而是隨身酒杯，酒鬼本色完全藏不住。真正開始料理後，許瑋甯才發現現場根本沒有備料，忍不住驚呼：「你連洋蔥都沒有切？」鄭元暢則一臉無辜回應：「我從來沒有切過洋蔥耶，我不會做菜啊。」甚至還自豪表示：「但妳看我開酒多專業。」之後許瑋甯忙著醃肉、備料，鄭元暢卻頻頻研究紅酒、介紹酒款，還笑說兩瓶酒喝完節目差不多就可以結束，讓許瑋甯一度哭笑不得，吐槽自己根本不像來錄節目，反而像來朋友家做菜。過程中許瑋甯還一度拿錯食譜，疑惑為什麼烤肉串需要七顆蛋，直到鄭元暢提醒：「妳看到西班牙烘蛋了啦，小姐！」才發現自己看錯菜單。被鄭元暢虧「妳不是說妳很會做菜？」後，許瑋甯也只能哭笑不得回應，最後乾脆把手上的肉往砧板一放，笑喊：「那就來烤啊，隨便啦！」兩人你一句、我一句互虧，毫無偶包的互動，也讓不少網友直呼根本不是料理節目，是大型好友互嘴現場，也同時也被許瑋甯的美貌震懾，大讚「喜歡瑋甯經典名言『煮菜前先開酒』，怎麼把煮菜來賓變崩潰，喝的茫煮的更好吃，這節目是『鵝樂我』，還有翻不完的白眼，好可愛」。