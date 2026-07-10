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颱風巴威來襲，北市府昨晚8時宣布，今（10）日停班停課，但消息一出，錢櫃、好樂迪等KTV業者包廂被訂光，網站更一度當機。台北市長蔣萬安今表示，希望市民朋友把握今天的防災準備日，做好防災準備，因為今晚風勢、雨勢就會增強，預期災情很嚴重，不可不慎。北市昨一宣布停班課，包括錢櫃、好樂迪、星聚點等KTV業者官網、APP一度因流量過大而當機顯示全白，甚至包廂全部都被訂光。台北市長蔣萬安今早主持巴威颱風（BAVI）第2次工作會報，針對宣布停班課後KTV包廂被訂光，蔣萬安喊話，希望市民朋友把握今天防災準備日做好各項準備工作，不管是對於陽台各項的清潔、整理，或是各項盆栽、擺放物的收納，或是外牆懸掛物的穩固等等。蔣萬安說，若有需要防水閘門的架設或者沙包需求，事先預置等，希望把握時間，因為今晚雨勢、風勢就會增強，而且一直到明天一整天，預期造成的災情非常嚴重，不可不慎，呼籲所有市民，一切以確保大家安全為最主要的事情，也希望把握時間，在各項準備工作上面能夠做得非常的落實跟到位。