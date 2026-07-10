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2026年世界盃法國摩洛哥8強戰落幕，法國頭號巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）在對陣摩洛哥的比賽中再度展現主宰力，全場繳出1破門、1助攻，更在金靴獎（Golden Boot）爭奪戰中，再度與阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）戰成平手。賽後接受媒體專訪時，姆巴佩大方談及這場「神仙打架」，更對39歲的梅西致上最高敬意，驚嘆直言：「他現在根本無人能擋。」回顧2022年卡達世界盃，姆巴佩與梅西在決賽的金靴與大力神盃爭奪戰，至今仍是球迷津津樂道的史詩級名場面。沒想到時隔三年半，這兩位前巴黎聖日耳曼（PSG）隊友，再度於北美世界盃的射手榜頂峰相遇。當記者問及再度與梅西展開金靴獎的正面對決有何感想時，姆巴佩眼神充滿敬意地表示：「能夠再次與梅西競爭，老實說，這是一件不可思議的事。我們談論的可是歷史上最偉大的球員（GOAT）。能與他共享這樣的世界盃時刻、在如此頂級的舞台上競爭，這段經歷將會伴隨我一生。」雖然任何前鋒都渴望拿下象徵最高個人榮譽的金靴獎，但這位姆巴佩強調，自己現在的焦點全都在團隊的冠軍獎盃上，「如果我能拿到金靴，我當然會無比開心，任何球員都會。但我現在沒想那麼多，因為當你看了梅西上一場的表現……這很顯而易見，他現在完全是無法阻擋的。」現年39歲的梅西在本屆賽事依然大殺四方，在球場上展現出近乎凍齡的統治力，這讓正值27歲黃金年華的姆巴佩感到不可思議、甚至深受啟發。「他已經39歲了，做出的這一切簡直令人難以置信。」姆巴佩驚嘆道：「通常球員在30歲出頭身體機能就會開始下滑，但梅西卻恰恰相反，他似乎變得更強壯、更有決定性。看他踢球是一種享受，而老實說，他的強大也在背後不斷推著我，逼著我必須變得比以前更好。」