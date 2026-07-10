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台中一名劉姓男子誤信前雇主鄧姓男子介紹的投資、貸款安排，將名下房屋以「售後回租、附買回」方式出售籌措資金，最後房屋遭轉售，認為自己遭設局詐騙，提告向3人求償580萬元。台中地方法院審理後認定，無法證明3名被告共謀詐欺，也無法證明其餘款項流向，但認為鄧男無法律依據保有原告匯入居酒屋帳戶的183萬元，因此判決鄧男應返還183萬元及5％法定利息，其餘求償均駁回。判決指出，劉男主張，111年間鄧男以經營的「螢心居酒屋」營運不佳、準備成立新公司為由，邀他投資，並建議將位於台中市西屯區的房屋辦理貸款，再以附買回條件出售籌措資金，待新公司成立後再貸款買回房屋。劉男因此委託鄧男介紹的鄭姓男子協助辦理貸款及售屋事宜，並與詹姓女子簽訂「售後回租暨附買回」契約，以580萬元出售房屋，售屋款匯入帳戶後，再依指示陸續轉帳、提領款項。不料房屋後來遭再次出售，劉男認為自己受騙，不僅失去價值580萬元的房產，售屋款也遭他人取得，因此向3人提起民事求償。鄧男否認詐欺，表示從未邀原告投資，也不知道房屋買賣內容，183萬元是原告因不想讓父母知道售屋，借用居酒屋帳戶暫放款項，且資金均由原告自行使用。鄭男則稱自己僅協助辦理貸款及媒合資金，依法收取服務費，沒有參與詐欺。詹女則表示，她是透過貸款媒合購屋，依約支付580萬元價金，後因原告未依約支付租金，才依契約出售房屋。法院審酌相關對話紀錄、錄音、契約及證人證述後認為，原告提出的證據不足以證明鄧男、鄭男及詹女共同施用詐術，也無法證明3人共謀侵害其權益，因此詐欺侵權求償580萬元沒有依據。不過，法院認定，原告將售屋款中的183萬元匯入鄧男經營的居酒屋帳戶，鄧男主張只是借用帳戶，卻無法提出雙方有寄託或借用帳戶的證據，也未證明已將該筆款項返還原告，因此認定鄧男無法律原因保有183萬元，構成不當得利，應返還原告183萬元，並自114年4月16日起按年息5％計算利息。至於原告其餘397萬元求償及向鄭男、詹女請求返還款項部分，法院認為證據不足，均予駁回。全案仍可依法提起上訴。