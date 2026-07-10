颱風到來，台灣人最執著要囤的物資可不是只有買泡麵，日前《網路溫度計DailyView》就曾公佈盤點網友熱議、且實際瘋搶的「防颱物資」前10名榜單，不僅有食品類，還有照明設備、寵物用品，全都被納入關鍵防颱必備囤貨物品名單中。前10名必搶防颱物資完整披露一次看。
颱風天到來，囤貨物資首當「主食類」，泡麵之外，日常常吃的白米、糙米、冬粉、意麵、烏龍麵等，其實多年來都穩居防颱物資聲量榜首。
有網友直言「米缸滿＝安全感滿」，也有網友表示，「只要有白飯，再配一點罐頭或滷蛋，就能撐過風雨」、「常溫湯泡飯跟常溫白飯，熱量比較低、料又比較多」、「颱風天除了泡麵，就是吃白麵條拌鯖魚罐頭」。
台灣人還研發出「颱風麵」，就是以麵條、雞蛋與青菜為基底，加上靈魂食材茄汁鯖魚罐頭或肉醬罐頭，採「一鍋到底」煮成，鮮香濃郁又帶點酸甜味，堪稱相當開胃。
第二名至第三名則是「肉／海鮮」、「蔬菜」，「泡麵／乾拌麵」則是第四名，足見為了防颱，民眾對於生鮮類產品的重視度更高過於泡麵、罐頭等商品。
🟡台灣人「防颱必囤物資」 TOP 10：
第1名：米飯／麵條
第2名：肉／海鮮
第3名：蔬菜
第4名：泡麵／乾拌麵
第5名：冷凍／調理食品
第6名：飲用水／飲品
第7名：水果
第8名：寵物用品
第9名：罐頭
第10名：停電照明
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有網友直言「米缸滿＝安全感滿」，也有網友表示，「只要有白飯，再配一點罐頭或滷蛋，就能撐過風雨」、「常溫湯泡飯跟常溫白飯，熱量比較低、料又比較多」、「颱風天除了泡麵，就是吃白麵條拌鯖魚罐頭」。
第二名至第三名則是「肉／海鮮」、「蔬菜」，「泡麵／乾拌麵」則是第四名，足見為了防颱，民眾對於生鮮類產品的重視度更高過於泡麵、罐頭等商品。
🟡台灣人「防颱必囤物資」 TOP 10：
第1名：米飯／麵條
第2名：肉／海鮮
第3名：蔬菜
第4名：泡麵／乾拌麵
第5名：冷凍／調理食品
第6名：飲用水／飲品
第7名：水果
第8名：寵物用品
第9名：罐頭
第10名：停電照明