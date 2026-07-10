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▲米與麵條等主食類商品，其實才是台灣人遇颱風時必搶物資的第一首要（圖／記者徐銘穗攝）

▲手電筒與電池等停電照明設備，也是防颱物資必備。（示意圖／無印良品提供）

颱風到來，台灣人最執著要囤的物資可不是只有買泡麵，日前《網路溫度計DailyView》就曾公佈盤點網友熱議、且實際瘋搶的「防颱物資」前10名榜單，不僅有食品類，還有照明設備、寵物用品，全都被納入關鍵防颱必備囤貨物品名單中。前10名必搶防颱物資完整披露一次看。颱風天到來，囤貨物資首當「主食類」，泡麵之外，日常常吃的白米、糙米、冬粉、意麵、烏龍麵等，其實多年來都穩居防颱物資聲量榜首。有網友直言「米缸滿＝安全感滿」，也有網友表示，「只要有白飯，再配一點罐頭或滷蛋，就能撐過風雨」、「常溫湯泡飯跟常溫白飯，熱量比較低、料又比較多」、「颱風天除了泡麵，就是吃白麵條拌鯖魚罐頭」。台灣人還研發出，鮮香濃郁又帶點酸甜味，堪稱相當開胃。第二名至第三名則是「肉／海鮮」、「蔬菜」，「泡麵／乾拌麵」則是第四名，足見為了防颱，民眾對於生鮮類產品的重視度更高過於泡麵、罐頭等商品。第1名：米飯／麵條第2名：肉／海鮮第3名：蔬菜第4名：泡麵／乾拌麵第5名：冷凍／調理食品第6名：飲用水／飲品第7名：水果第8名：寵物用品第9名：罐頭第10名：停電照明