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「警察先生，你不要再阻止我了！她是真心愛我的，我一定要匯這筆錢！」影片中一名中年男子在櫃檯前情緒激動，不論警方如何勸說，仍堅持要將積蓄匯給素未謀面的網友，雙方在銀行櫃檯前展開一場令人哭笑不得的拉鋸戰。前鎮分局長黃元民邀請民眾點開影片，一起揭曉答案，也將正確的防詐觀念分享給更多親朋好友，共同守護自己的荷包。近年假愛情交友詐騙案件層出不窮，詐騙集團經常透過社群平台、交友網站或通訊軟體，塑造完美人設，再以噓寒問暖、甜言蜜語方式，快速建立信任。待被害人深陷感情後，再以結婚、探親、機票、醫療費、投資創業或臨時急需等各種理由，要求被害人匯款。許多被害人明知親友、警方不斷提醒，卻仍因深信對方是真愛而執意匯款，最後落得人財兩失。這並非最新發生的社會案件，卻是第一線員警攔阻詐騙時最常遇到的真實情境為藍本，因此，高市警局前鎮分局二度攜手警察局公關室，推出最新防詐宣導短片。影片以第一線員警攔阻詐騙時最常遇到的真實情境為藍本，結合「戀愛腦」話題，透過幽默詼諧的劇情，演繹警方與執意匯款民眾之間的攻防，希望讓觀眾在笑聲中認識假愛情交友詐騙手法，提升識詐、防詐能力。前鎮分局指出，第一線攔阻詐騙勤務中，最困難的往往不是識破詐騙，而是如何說服已經深信不疑的被害人。當感情凌駕理性，即使警方一再提出疑點、分析手法，仍有人認為警方是在「阻止自己的幸福」，這也是影片想呈現的核心概念，藉由輕鬆幽默的方式，引起民眾共鳴，進一步提高警覺。分局長黃元民表示，希望透過有別於以往制式宣導的創意短片，將真實案例融入幽默劇情，讓民眾留下深刻印象。至於這場「警察 VS 戀愛腦」的對決，究竟誰勝誰敗？警方賣個關子，邀請民眾點開影片，一起揭曉答案，也將正確的防詐觀念分享給更多親朋好友，共同守護自己的荷包。